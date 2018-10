"Dziś złoty i inne waluty regionu są pod presją słabszego nastroju na globalnych rynkach, indeksy giełdowe w Europie spadają (...). Dziś eurozłoty testował pierwszy opór na poziomie 4,31. Teraz mamy nieco ponad 4,30" - powiedział PAP Biznes Sulewski.

Zdaniem ekonomisty, obserwowane obecnie osłabienie złotego nie powinno być kontynuowane i w kolejnych dniach EUR/PLN może pozostać poniżej okolic 4,31-4,32. W jego opinii o tym, czy tak się stanie przesądzą nastroje globalne, pod wpływem których złoty pozostaje w ostatnich tygodniach.

"Na razie nie ma poważnego powodu, że pesymizm na świecie będzie się utrzymywał przez dłuższy czas" - powiedział.

Według Sulewskiego, piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy zgodne lub nieco słabsze od oczekiwań mogłyby trochę pomóc złotemu.

"Wczoraj był raport ADP, który jest w pewnym sensie wskazówką (...). Ten raport zaskoczył wyraźnie na plus. Rynek częściowo wycenił, że jutrzejszy raport rządowy też będzie mocny. Także wydaje się, że większa reakcja będzie, jeśli jutrzejsze dane trochę rozczarują lub będą bliskie oczekiwaniom niż, gdyby była jakaś mocna niespodzianka na plus" - powiedział.

RYNEK DŁUGU

Zdaniem Sulewskiego, nie ma potencjału do dalszych wzrostów rentowności krajowych SPW.

"Dziś na polskim rynku obligacji rentowności rosły dość wyraźnie, aczkolwiek mniej niż na rynkach bazowych. Obserwowane od rana osłabienie zatrzymało się w momencie, gdy rentowności rosły 4 pb i teraz rosną tylko 2 pb. Widać, że nie ma potencjału do dalszych wzrostów" - powiedział.

"Dziś rentowność podchodziła pod 3,30 proc. i to jest opór, który już od maja ogranicza potencjał do wzrostu rentowności polskiej 10-latki. W najbliższych dniach, a nawet do końca miesiąca, nie spodziewamy się, żeby poziom 3,30 proc. został przebity" - dodał.

Ministerstwo Finansów podało w komunikacie, że w czwartek sprzedało obligacje OK0720, PS0424, WZ0524, WS0428, WZ0528 i WS0447 za łącznie 5,97 mld zł przy popycie 8,67 mld zł.

Zdaniem Sulewskiego dzisiejsza aukcja pokazała duże zainteresowanie obligacjami z krótkiego końca krzywej.

czwartek czwartek środa 16.55 10.00 17.00 EUR/PLN 4,3024 4,3021 4,2949 USD/PLN 3,7340 3,742 3,7228 CHF/PLN 3,7693 3,7792 3,7646 EUR/USD 1,1522 1,1497 1,1537 DS1020 1,58 1,57 1,55 DS1023 2,59 2,58 2,55 WS0428 3,29 3,28 3,25

(PAP Biznes)