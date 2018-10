PKP Cargo rozpoczęło rozpoznanie rynku w zw. z planowanym zakupem lokomotyw



Warszawa, 04.10.2018 (ISBnews) - PKP Cargo, w związku z planowanym zakupem nowych lokomotywy elektrycznych, opublikowało za pośrednictwem platformy zakupowej ogłoszenie o rozpoznaniu rynku w zakresie możliwości pozyskania takich pojazdów w różnych wariantach, podała spółka.

"PKP Cargo uruchomiło procedurę RFP (Request For Proposal), czyli zapytań ofertowych w zakresie cztero- lub sześcioosiowych lokomotyw do przewozów towarowych. Pytamy zarówno o pojazdy jedno-, dwu- i wielosystemowe, z modułami dojazdowymi i bez nich. W ogłoszeniu, które znajduje się na naszej platformie zakupowej [...] podaliśmy podstawowe parametry techniczne i eksploatacyjne, jakimi powinny się charakteryzować pojazdy. Ponadto część lokomotywy powinna mieć świadectwa dopuszczenia do ruchu nie tylko w Polsce, ale również w innych państwach europejskich" - czytamy w komunikacie.

Producenci mogą składać pytania dotyczące lokomotyw, jeśli potrzebują dodatkowych danych, aby przygotować swoją ofertę sprzedaży. Propozycje sprzedaży lokomotyw muszą zostać złożone najpóźniej do 19 października br. Oferty powinny zawierać: możliwy termin rozpoczęcia dostaw, zdolności produkcyjne zakładu (liczbę lokomotyw, które producent może zbudować w ciągu miesiąca), cenę pojazdu w dwóch wariantach – z lub bez modułu dojazdowego, podano również.

Procedura zapytań ofertowych nie oznacza od razu zakupu, jest to póki co tylko badanie rynku, sprawdzanie możliwości dostarczenia przez producentów interesujących przewoźnika lokomotyw. RFP nie rozstrzyga również ile pojazdów i jakich typów przewoźnik zakupi, zastrzeżono.

"Wozimy coraz więcej ładunków i w kolejnych latach chcemy wozić jeszcze więcej. Potrzebujemy do tego nowoczesnego taboru, aby sprostać wymaganiom klientów. Bez takich inwestycji rozwój Grupy PKP Cargo byłby utrudniony. Plany zakupu lokomotyw elektrycznych trzeba wiązać z ogłoszonym we wrześniu przetargiem na zakup blisko tysiąca platform intermodalnych. Będziemy mieli wagony i chcemy mieć lokomotywy do prowadzenia pociągów intermodalnych. Ten sektor przewozów towarowych dynamicznie się rozwija, a Grupa PKP Cargo chce być coraz bardziej znaczącym graczem na rynku intermodalnym w Polsce i za granicą" - skomentował prezes Czesław Warsewicz, cytowany w komunikacie.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (44,8% udziału w rynku według masy i 51,6% według pracy przewozowej w 2017 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

