WIG20 spadł na zamknięciu o 0,98 proc. do 2.275 pkt., WIG zniżkował o 0,77 proc. do 58.736 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,32 proc. do 4.148 pkt., a sWIG80 stracił 0,34 proc. i wyniósł 11.453 pkt.

Ok. godz. 17.00, kiedy zakończyła się sesja na GPW, indeksy DAX, FTSE i CAC zniżkowały o odpowiednio: 0,1 proc., 1,1 proc. oraz 1,3 proc., a S&P 500 spadał o 0,7 proc.

"Krajowy parkiet już wczesnym porankiem dostosował się do gorszych nastrojów na świecie, ale po początkowym spadku rozpoczął się mozolny proces odrabiania porannych strat. Po południu wydawało się, że sesja zakończy się niewielką zmianą, ale słaba postawa Wall Street doprowadziła do niższego zakończenia sesji. Ostatecznie indeks WIG20 stracił 1 proc. i z lekką nawiązką oddał wczorajsze wzrosty" - napisał Łukasz Bugaj, analityk z DM BOŚ.

"W szerszym układzie wiele się jednak nie zmieniło i główny indeks pozostaje zawieszony w ramach konsolidacji, a niewielkie obroty wskazywały, że poważne kapitały nie były dzisiaj angażowane" - dodał.

Obroty na GPW wyniosły w czwartek 705 mln zł, z czego ok. 602 mln zł na akcjach spółek z WIG20. Liderem obrotów był PKO BP (116 mln zł), którego kurs poszedł w dół o 0,3 proc.

Wśród blue chipów na zamknięciu zniżkowały notowania 15 spółek, a liderem spadków był CD Projekt (-6,6 proc.), którego kurs zniżkował do 180,3 zł.

Najmocniej, wśród spółek z WIG20, wzrosła z kolei wycena PGNiG (+1,7 proc.). Od dołka z 20 lipca kurs PGNiG zwyżkował o ok. 25 proc.

O 1,7 proc. spadł w czwartek WIG-Energia, który w środę wzrósł o 4,9 proc. i znalazł się na najwyższym poziomie od 9 sierpnia.

(PAP Biznes)