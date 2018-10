Indeks S&P 500 spada o 0,6 proc., Dow Jones Industrial zniżkuje o 0,85 proc., a Nasdaq Comp. idzie w dół o 1,15 proc.

Indeks S&P 500 spadł do najniższego poziomu od trzech tygodni. Trudności notują też spółki sektora usług komunikacyjnych - Alphabet i Netflix tracą po 2,5 proc.

Akcje Facebooka spadają o ok. 1,5 proc. w reakcji na informację, że Irish Data Protection Commissioner otworzył dochodzenie wobec spółki w związku z wyciekiem danych, które dotknęło 50 mln użytkowników portalu społecznościowego. Maksymalna kwota kary dla Facebooka może wynieść 1,63 mld dolarów.

Walory Amazona i Apple’a tracą w handlu przedsesyjnym po ok. 1,5 proc.

Według raportu Bloomberga, sprzęt produkowany przez firmę Super Micro miał zawierać mikroczipy, które miałyby służyć do szpiegostwa ze strony Chin. Szpiegowskie mikroczipy miałyby być instalowane m.in. w produktach Amazona i Apple’a. Wszystkie trzy ww. firmy stanowczo zaprzeczają tym doniesieniom. Raport Bloomberga obrazuje dalszy ciąg zaogniających się relacji między USA a Chinami.

Pozytywne dla inwestorów z USA informacje płyną z amerykańskiej gospodarki - liczba nowych bezrobotnych w USA spadła w ubiegłym tygodniu do 207 tys., czyli najniższego poziomu od 1969 roku. Z kolei zamówienia w przemyśle USA w sierpniu wzrosły o 2,3 proc. mdm. Oczekiwano wzrostu o 2,1 proc.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,8 proc., niemiecki DAX zniżkuje o 0,2 proc., francuski CAC 40 idzie w dół o 1,4 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 1,2 proc.

Akcje Danske Bank spadają o ok. 4,5 proc. ze względu na śledztwo, które rozpoczęło wobec duńskiego banku amerykańskie Ministerstwo Sprawiedliwości. Dochodzenie jest prowadzone w związku z aferą dotyczącą prania brudnych pieniędzy na kwotę 200 mld euro w estońskiej filii banku.

Dolar traci 0,1 proc. wobec koszyka walut do 95,66 pkt.

Eurodolar umacnia się o 0,06 proc. do 1,1523.

Kwotowanie USD/JPY spada o 0,57 proc. do 113,74.

Kurs funta zwyżkuje o 0,3 proc. wobec dolara do 1,303.

RENTOWNOŚĆ AMERYKAŃSKICH OBLIGACJI NAJWYŻSZA OD 2011 r.

Rentowność 10-letnich obligacji amerykańskich rośnie o 2 pb do 3,2 proc., najwyżej od 7 lat, po zwyżce w środę o 12 pkt. W ślad za UST Treasuries podążają obligacje w Europie – dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 6 pb do 0,53 proc., natomiast rentowność ich brytyjskich odpowiedników wzrasta o 8 pb do 1,66 proc.

Rentowność 30-letnich UST wzrosła o 4 pb do 3,37 proc. - najwyższego poziomu od 4 lat.

Według analityków banku Raiffeisen, na wzrost rentowności amerykańskich obligacji wpływ miał zarówno dobry odczyt indeksu ISM w usługach, jak i środowe wypowiedzi prezesa Fedu Jerome’a Powella odnośnie stopniowego wzrostu stóp procentowych do poziomu neutralnego.

"JASTRZĘBI" WYDŹWIĘK SŁÓW POWELLA

Komentarze szefa amerykańskiej Rezerwy Federalnej Jerome'a Powella, że jest bardzo zadowolony z gospodarki USA, i że obecna ekspansja może potrwać przez jakiś czas, wydają się podnosić prognozy kolejnej podwyżki stóp procentowych w USA w grudniu, ale też co najmniej trzech podwyżek w 2019 r.

W szczególności jego uwagi, że "jesteśmy daleko" od neutralnego poziomu stóp procentowych, podniosły perspektywę, iż stopy procentowe mogą wzrosnąć w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Dodatkowo Powell stwierdził, iż stopy procentowe są "wciąż akomodacyjne", nawet jeśli nie są "wyjątkowo akomodacyjne".

SPÓR MIĘDZY UNIĄ A WŁOCHAMI O DEFICYT BUDŻETOWY

Rząd Włoch wprowadza korektę do przedstawionego planu budżetu. Po głosach zaniepokojenia ze strony UE premier Giuseppe Conte ogłosił w środę, że deficyt, który w przyszłym roku wyniesie 2,4 proc. PKB, obniży się do 2,1 proc. w 2020 r. i 1,8 proc. w 2021 r.

Komisja Europejska zamierza odrzucić projekt budżetu przygotowany przez rząd Włoch - twierdzi "La Repubblica". Rzymski dziennik napisał w czwartek, że w Brukseli gotowy jest już list z negatywną oceną planu wydatków, opracowanego przez gabinet Ligi i Ruchu Pięciu Gwiazd.

BĘDĄ NOWE PROPOZYCJE WS. BREXITU?

Według informacji czwartkowego „Financial Times” premier Wielkiej Brytanii Theresa May pracuje nad propozycją unii celnej z Unią Europejską, na co miała uzyskać ciche przyzwolenie Irlandii.

Taki scenariusz jest brany pod uwagę, jeśli nie zostaną wypracowane żadne inne rozwiązania w kwestii granicy irlandzkiej. Unia celna miałaby obowiązywać do czasu wypracowania przez Wielką Brytanię i Wspólnotę umowy handlowej po Brexicie.

"UE chce bliskich i specjalnych relacji z Wielką Brytanią, ale nikt nie może oczekiwać, że ze względu na Brexit Wspólnota nie będzie bronić swoich fundamentalnych wartości i kluczowych interesów" - oznajmił w czwartek szef Rady Europejskiej Donald Tusk.

WYDOBYCIE ROPY BLISKIE REKORDOWYCH POZIOMÓW

Departament Stanu USA wydał oświadczenie, w którym wzywa kraje OPEC do zwiększenia produkcji ropy, przez uruchomienie dodatkowych mocy, pozostawianych na wypadek nieoczekiwanych zakłóceń w produkcji. Minister energii Arabii Saudyjskiej oświadczył w czwartek, że Rijad jest gotowy spełnić prośbę Amerykanów.

"To najniższy poziom wolnych mocy przerobowych w produkcji ropy, jaki kiedykolwiek widziałem" - powiedział Jason Gammel, analityk rynku paliw Jefferies. Gammel dodał, że przekroczenie ceny 100 dolarów za baryłkę jest realistyczną perspektywą.

Ropa WTI na NYMEX w Nowym Jorku tanieje o 1 proc. do 75,6 USD/b. Cena ropy Brent w Londynie wynosi 85,7 dolarów za baryłkę, po zniżce o 0,6 proc. (PAP Biznes)