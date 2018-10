Na początku września firma CAF objęła 100 proc. udziałów Solaris Bus & Coach S.A., który tym samym wszedł do Grupy CAF. Według wielkopolskiej spółki transakcja "zapewniła Grupie CAF i firmie Solaris pozycję lidera w segmencie innowacyjnych rozwiązań dla transportu publicznego w Europie i umocniła pozycję obu marek na rynkach międzynarodowych".

W czwartek Solaris poinformował, że nowy prezes zarządu "ma duże doświadczenie w wielu sektorach gospodarki, w tym w branży transportowej, przewodząc wysoce wykwalifikowanym zespołom".

"Firma Solaris rozpoczyna teraz nowy rozdział. Mamy nowego udziałowca, a branża przechodzi ogromną transformację związaną z e-mobilnością. Jestem w pełni przekonany, że wykorzystując istniejącą silną markę Solaris, dzięki wsparciu Grupy CAF i współpracy z całym zespołem Solarisa, będziemy z powodzeniem kontynuować ścieżkę wzrostu naszej firmy" – powiedział cytowany w komunikacie prasowym Javier Calleja.

Przez ostatnie 20 lat Calleja był partnerem w firmie konsultingowej Bain & Company. Odpowiadał m.in. za duże transformacje i projekty poprawy operacyjnej w wielu regionach Europy i Ameryki.

"Mamy szczęście, że na czele firmy stanie osoba o tak dużym doświadczeniu. Jestem przekonany, że z powodzeniem wdroży naszą strategię i w pełni wykorzysta przyszłe możliwości rynkowe, szczególnie w zakresie elektromobilności" – powiedział przewodniczący Rady Nadzorczej Solarisa Josu Imaz.

Solaris Bus & Coach S.A. to czołowy w Europie, polski producent pojazdów komunikacji miejskiej: autobusów, trolejbusów i tramwajów. Do tej pory firma dostarczyła do 32 państw na świecie blisko 17 tys. pojazdów. Spółka zatrudnia ponad 2,3 tys. osób w Polsce i blisko 300 pracowników w swoich zagranicznych oddziałach.

Rafał Pogrzebny