NBP zwolnił Getin Noble Bank z obowiązku 55% rezerwy obowiązkowej do końca 2019





Warszawa, 05.10.2018 (ISBnews) - Narodowy Bank Polski (NBP) zwolnił Getin Noble Bank z obowiązku utrzymywania 55% wymaganej rezerwy obowiązkowej do końca grudnia 2019 r., podała spółka.



"Powyższe zwolnienie obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r." - czytamy w komunikacie.



Poprzednie zwolnienie obowiązuje w okresie od dnia 31 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.



Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW.



(ISBnews)