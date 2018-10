Marvipol sprzedał 171 lokali w III kw., przekazał 341 wg wstępnych danych



Warszawa, 05.10.2018 (ISBnews) - Sprzedaż mieszkań i lokali usługowych Marvipolu spadła o 17,8% r/r do 171, a liczba przekazań wzrosła do 341, czyli o 244,4%, w III kw. 2018 r., poinformowała spółka, powołując się na wstępne dane.

Narastająco od stycznia 2018 r. liczba sprzedanych mieszkań i lokali usługowych wyniosła 604 szt. i wzrosła o 5,6% r/r, podano w komunikacie.

"Wartość sprzedanych mieszkań i lokali usługowych w III kwartale 2018 roku: 75,1 mln zł (+20,6% r/r), co daje narastająco od stycznia 2018 r. 274,3 mln zł (+55,1% r/r)" - czytamy dalej.

Liczba wydanych mieszkań i lokali usługowych narastająco od stycznia 2018 r. wynosi 505 szt., co oznacza wzrost o 260,7% r/r. Wartość wydanych mieszkań i lokali usługowych w III kwartale 2018 roku to 107,2 mln zł (+217,6% r/r), co daje narastająco od stycznia 2018 r. 175,4 mln zł (+205,5% r/r), podano również.

"Na wynik finansowy w III kwartale 2018 roku mają wpływ głównie przekazania lokali w projekcie Riviera Park (176 lokali) oraz Lake Park Apartments (162 lokale)" - wskazano także.

Ostateczne dane operacyjne dotyczące sprzedaży lokali zostaną opublikowane we właściwych raportach okresowych.

"Strategia rozwoju segmentu mieszkaniowego Grupy Marvipol zakłada koncentrację na realizacji projektów wyróżniających się lokalizacją, jakością architektury czy zagospodarowania części wspólnych, które pozwalają na uzyskiwanie atrakcyjnych, wyższych od średnich rynkowych, marż na sprzedaży. Naszym celem jest osiąganie wysokich stop zwrotu na kapitale nie dzięki maksymalizacji wolumenu sprzedaży, a rentowności samych projektów. Konsekwentna realizacja strategii zaowocowała w 2018 r., zgodnie z założeniami, dynamicznym, ponad 50% wzrostem łącznej wartości sprzedawanych lokali przy porównywalnym wzroście średniej ceny transakcyjnej" - skomentował prezes Mariusz Książek, cytowany w komunikacie.

"Zakładamy, iż w całym roku odnotujemy kilkunastoprocentowy wzrost wolumenu sprzedaży przy znacząco wyższym wzroście wartości sprzedaży mieszkań. Wzrost ten, w połączeniu z co najmniej utrzymaniem dotychczasowych, ponad 20% marż na sprzedaży, pozwoli nam zrealizować w kolejnych okresach satysfakcjonujące akcjonariuszy wyniki na działalności mieszkaniowej" - dodał prezes.

Marvipol Development jest jednym z wiodących polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.

(ISBnews)