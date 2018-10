PZPM: Rejestracje nowych pojazdów pow. 3,5 t wzrosły o 12,7% r: r we wrześniu



Warszawa, 05.10.2018 (ISBnews) - Rejestracje nowych pojazdów użytkowych powyżej 3,5 t wzrosły o 12,7% r/r we wrześniu do 3 169 sztuk, w tym rejestracje samochodów ciężarowych wzrosły o 8,5% r/r do 2 913 szt., a autobusów wzrosły o 101,6% r/r do 256, podał Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów.

"Po dwóch wakacyjnych i spokojniejszych miesiącach, we wrześniu br. zarejestrowano 3 169 pojazdów użytkowych pow. 3,5 t. To więcej o 12,7% niż przed rokiem i więcej o 40,8% niż w sierpniu br. Jest to najwyższy miesięczny rezultat całej grupy od początku roku. Inaczej niż zazwyczaj wrześniowe rezultaty przewyższyły wyniki z marca, kiedy przybyło 3 115 szt. Przypomnijmy, że tak wysoki rezultat, przekraczający 3 tys. szt. w br. zdarza się już drugi raz. Wcześniej miało to miejsce jedynie raz w ub. r. w grudniu (związane wtedy z zamykaniem roku i udrożnieniem systemu CEPiK 2.0) i wcześniej w grudniu 2013 roku (wprowadzanie od stycznia 2014r normy Euro VI). Teraz tak dobrym wynikom sprzyja przede wszystkim utrzymująca się dobra koniunktura gospodarcza w kraju i w transporcie międzynarodowym. Obie grupy składowe - samochody ciężarowe (+8,5% r/r) i autobusy (+101,6% r/r) wypadły pozytywnie w porównaniu do analogicznego miesiąca ub.r. jak i w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Wydania pierwszych osiągnęły 2 913 szt., a drugich 256 szt. Oba wyniki były rekordowe dla analogicznego miesiąca w ciągu ostatnich 10 lat" - czytamy w komunikacie.

Od początku br. wjechały na drogi 24 124 pojazdy użytkowe z dopuszczalną masą powyżej 3,5 t. i po wrześniu jest to więcej o 12,6% r/r.

"W grupie nowych samochodów ciężarowych pow. 3,5 t. we wrześniu br. zarejestrowano 2 913 szt. Był to poziom wyższy niż rok wcześniej (+8,5%; +229 szt.) i wyższy niż w sierpniu br. (+43,8%; +887 szt.). Ostatni miesiąc to już piętnasty z rzędu, ze wzrostem i najlepszy wrzesień w historii" - czytamy dalej.

Narastająco od początku roku rejestracje ciężarówek wzrosły o 11,7% r/r do 22 056 szt.

Od początku roku na drogi wyjechały 2 068 nowych autobusów, tj. więcej o 22,8% niż w takim samym czasie ub.r.

(ISBnews)