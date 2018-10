Atal wprowadził do sprzedaży 8 lokali w Villi Rosa we Wrocławiu



Warszawa, 05.10.2018 (ISBnews) - Atal wprowadził do sprzedaży 8 mieszkań w Villi Rosa - kolejnym etapie wrocławskiego projektu Nowe Miasto Różanka, podała spółka. Zakłada on rewitalizację zabytkowego budynku funkcjonującego dawniej jako biurowo-mieszkalna część zespołu Młyna Różanka. Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania to II kw. 2020 r.

Najnowszy etap osiedla obejmuje rewitalizację zabytkowej willi. W budynku znajdzie się 8 mieszkań o zróżnicowanych metrażach od 49,20 do 88,11 m2 oraz układach dwu-, trzy- i czteropokojowych. Cena za m2 zaczyna się od 7 100 zł brutto, podano w komunikacie.

"Projekt Nowe Miasto Różanka został podzielony na kilka etapów, w ramach których zaplanowano łącznie 680 mieszkań w 8 budynkach. Wszystkie lokale z pierwszego etapu znalazły już swoich nabywców. W ramach drugiego etapu inwestycji powstaje 250 mieszkań, a w trzecim etapie 95 mieszkań - w sprzedaży jest jeszcze odpowiednio 110 i 74 z nich. Projekt osiedla obejmuje także rewitalizację zabytkowych zabudowań dawnego zespołu 'Młyna Różanka'. W dawnym spichlerzu powstanie 40 mieszkań - 10 z nich jest jeszcze dostępnych. Niedawno do sprzedaży trafił także czwarty etap, w którym zaprojektowano 135 mieszkań" - czytamy dalej.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. W całym 2017 r. Atal sprzedał 2 787 mieszkań.

(ISBnews)