Ronson sprzedał 203 lokale w III kw., liczy na 800 w całym roku



Warszawa, 05.10.2018 (ISBnews) - Ronson Development zakontraktował sprzedaż 203 lokali w III kw. 2018 r., co jest wynikiem zbliżonym do osiągniętego w analogicznym okresie 2017 r. Liczba lokali przekazanych klientom w III kw., które zostaną rozpoznane w rachunku wyników za ten okres, wyniosła 190 wobec 121 przed rokiem. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, spółka w całym 2018 roku planuje sprzedać około 800 lokali.

"W III kwartale tego roku zakontraktowaliśmy sprzedaż 203 lokali, a łącznie od początku roku już 639 lokali. To wynik zbliżony do osiągniętego w ubiegłym roku oraz nieco lepszy od naszych wewnętrznych założeń. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w całym 2018 roku planujemy sprzedać około 800 lokali" - powiedział dyrektor sprzedaży i marketingu Ronson Development Andrzej Gutowski, cytowany w komunikacie.

Narastająco, od początku tego roku do końca września Ronson przekazał klientom łącznie 707 lokali wobec 492 w pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 r. W pierwszych trzech kwartałach 2018 r. Ronson Development zakontraktował sprzedaż 639 lokali wobec 645 lokali rok wcześniej, podano również.

"W Warszawie naszym bestsellerem w trzecim kwartale był ponownie projekt City Link na Woli, gdzie sprzedaliśmy 65 lokali. Świetna lokalizacja [...] sprawia, że City Link jest częstym wyborem inwestorów. Wśród klientów szukających mieszkania na własne potrzeby bardzo dużą popularnością cieszy się z kolei nasz projekt na Białołęce - Miasto Moje, gdzie od lipca do września zakontraktowaliśmy sprzedaż 36 lokali. Dobre wyniki sprzedażowe notujemy również poza Warszawą: w poznańskiej inwestycji Grunwald2 i w szczecińskiej Panoramice w III kw. sprzedaliśmy po około 20 mieszkań, z kolei w naszych wrocławskich inwestycjach - Miasto Marina i Vitalia - sprzedaliśmy po kilkanaście lokali" - dodał Gutowski.

"Największy udział w przychodach minionego kwartału będą mieć 123 lokale przekazane klientom w Mieście Moim na Białołęce, gdzie marża brutto wynosi około 25%. Ponadto, dzięki uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie dla kolejnych budynków osiedla Nova Królikarnia, coraz większe grono naszych klientów może cieszyć się urokami tej prestiżowej lokalizacji Starego Mokotowa. W III kw. przekazaliśmy nabywcom 29 lokali w Novej Królikarni, przy czym są to głównie apartamenty o dużych metrażach i wysokiej średniej cenie jednostkowej, w związku z czym będą mieć one znaczący udział w przychodach za ten okres" - wskazał dyrektor finansowy Ronson Development Rami Geris.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2017 r. sprzedała 815 lokali.

