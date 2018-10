ARP: H. Cegielski FPS zmodernizuje kolejne 30 wagonów dla PKP Intercity



Warszawa, 05.10.2018 (ISBnews) - H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych (H. Cegielski - FPS), należąca do Grupy Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), zmodernizuje 30 wagonów dla PKP Intercity, podała ARP. Zgodnie z umową podpisaną w listopadzie 2017 roku w opcji rozszerzonej Cegielski przygotuje dla Intercity łącznie 90 wagonów. Wartość całego kontraktu wyniesie 410 mln zł brutto.

Pierwotnie umowa zawarta między z H. Cegielski Fabryką Pojazdów Szynowych w Poznaniu a Intercity zakładała wykonanie naprawy okresowej wraz z modernizacją i przeglądem 60 wagonów typu 111A. Zgodnie z założeniami porozumienie przewiduje także prawo opcji na kolejne 30 wagonów, z którego skorzystało PKP Intercity. Łączna wartość kontraktu wynosi 410 mln zł brutto, podano w materiale.

"Skorzystanie z opcji rozszerzenia zawartej w umowie z PKP Intercity oznacza, że Cegielski jest dobrym, wiarygodnym partnerem, a działania prowadzone w spółce przyniosły oczekiwane rezultaty. Obecnie portfel zamówień Cegielskiego to prawie miliard złotych. To dla nas sygnał, że plan restrukturyzacji zadziałał, a jakość wykonywanych prac jest konkurencyjna i ceniona na rynku. Duży popyt na zamówienia pokazuje, że branża ma przed sobą dobre perspektywy, z których Cegielski na pewno skorzysta" - powiedział wiceprezes ARP Andrzej Kensbok, cytowany w komunikacie.

Modernizacja 90 wagonów przez H. Cegielski Fabrykę Pojazdów Szynowych w Poznaniu realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, projekt "Kolej na dobre połączenia - unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.". PKP Intercity podpisało umowę na realizację tego projektu z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) w kwietniu 2018 roku, przypomniano.

"Konsekwentnie realizujemy założenia strategii taborowej. Nasze inwestycje mają na celu zapewnienie pasażerom coraz wyższego komfortu podróżowania. Każda kolejna zawarta umowa przybliża nas do tego celu. Decyzja o skorzystaniu z prawa opcji na kolejne 30 wagonów z pewnością przyczyni się do realizacji celu, który sobie stawiamy, czyli najwyższej jakości świadczonych usług. Podróżni jeszcze w tym roku będą mieli okazję doświadczyć pierwszych efektów modernizacji wagonów, które wykonują dla nas polski producent H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych w Poznaniu" - stwierdził prezes PKP Intercity Marek Chraniuk.

Na modernizację wszystkich 90 wagonów FPS H. Cegielski ma 30 miesięcy od momentu podpisania umowy. Pierwsze z nich trafią do PKP Intercity jeszcze w tym roku, z czego jeden ze zmodernizowanych wagonów został zaprezentowany podczas targów InnoTrans, które odbyły się w Berlinie w dniach 18-21 września, podsumowano.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) to spółka Skarbu Państwa, działająca w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Jej strategia opiera się na trzech równorzędnych filarach: innowacjach, restrukturyzacji i inwestycjach. Portfel spółek ARP S.A. obejmuje m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne działające w sektorach: budowlanym, energetycznym, elektromaszynowym, a także w obszarze wzornictwa przemysłowego czy innowacji. ARP zarządza dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi: SSE Euro-Park Mielec oraz TSSE Euro-Park Wisłosan.

(ISBnews)