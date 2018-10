"Procedura naboru kandydatur na rzecznika praw dziecka ruszyła ponownie" – podał Grzegrzółka. Poinformował, że marszałek Sejmu wyznaczył termin zgłaszania kandydatów na 12 października do godz. 16.00. "Kandydatów mogą zgłaszać grupy co najmniej 35 posłów lub co najmniej 15 senatorów i marszałkowie obu izb" – wskazał na Twitterze.

W czwartek Sejm nie wybrał na to stanowisko Agnieszki Dudzińskiej. Kandydatka PiS nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów. Wobec tego procedura powołania rzecznika rusza od nowa.

Głosowało 398 posłów. Większość bezwzględna konieczna do wyboru rzecznika wynosiła 200 głosów. Kandydaturę Dudzińskiej poparło 194 posłów, 192 było przeciw, a 12 wstrzymało się od głosu. Do wyboru Dudzińskiej zabrakło czterech głosów. Nie głosowało 62 posłów.

Była to kolejna próba wybrania nowego rzecznika praw dziecka. W głosowaniu w połowie września wymaganej bezwzględnej większości sejmowej nie uzyskał żaden z dwóch kandydatów: Ewa Jarosz, którą poparły PO, Nowoczesna i PSL, oraz Paweł Kukiz-Szczuciński – kandydat Kukiz'15. PiS zgłosił wówczas Sabinę Lucynę Zalewską, ale po posiedzeniu opiniujących kandydatury sejmowych komisji złożyła ona do marszałka Sejmu pismo, w którym wycofała swą kandydaturę.

Zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka rzecznika powołuje Sejm za zgodą Senatu. Uchwałę Sejmu o powołaniu rzecznika marszałek Sejmu przesyła marszałkowi Senatu, a Senat podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powołanie rzecznika w ciągu miesiąca.

Kadencja obecnego rzecznika Marka Michalaka upłynęła 27 sierpnia 2018 r. Zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka będzie on pełnił obowiązki do złożenia ślubowania przez nowego rzecznika. (PAP)

Autor: Dorota Stelmaszczyk