Bloober Team otrzymał dofinansowanie na projekt 'H2O'



Warszawa, 05.10.2018 (ISBnews) - Bloober Team w ramach programu Creatywna Europa - MEDIA, Sub-Programme, Development of European Video Games otrzyma dofinansowanie do wysokości 150 tys. euro na realizację projektu pn."H2O ", podała spółka.

W marcu br. Bloober Team podpisał umowę z Gun Media dotyczącą produkcji i wydania nowej, jeszcze nieanonsowanej gry o roboczym tytule "H2O", która - jak wówczas zapowiadano - trafi do sprzedaży w 2019 r.

Bloober Team to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 r. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.

(ISBnews)