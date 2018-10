Czesi wybierają prezydentów miast, radnych i senatorów

Źródło: PAP

Stanowisko burmistrza Pragi, to największa polityczna nagroda do zdobycia w odbywających się od godz. 14 w piątek do godz. 14 w sobotę w Czechach wyborach lokalnych i częściowych do Senatu. Ogółem Czesi wybierają radnych w 6258 gminach oraz 27 senatorów.