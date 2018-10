Minister przypomniała, że właśnie w Jaworznie w 2015 r. wprowadzono do eksploatacji pierwszy w Polsce autobus elektryczny. Dziś na 60 eksploatowanych w mieście autobusów 23 to pojazdy elektryczne, a kolejny jest testowany. Do 2020 r. miasto zamierza kupić dalsze 20 elektrycznych autobusów, będzie też uczestniczyć w badaniach prototypów autonomicznych pojazdów transportu publicznego.

Minister Emilewicz zauważyła, że obecnie nadal autobusy elektryczne są średnio dwukrotnie droższe od najnowszych autobusów z silnikami Diesla, jednak Program Rozwoju Elektromobilności przewiduje wsparcie dla samorządów, zaineresowanych wymianą floty komunikacyjnej na elektryczną.

„To wsparcie musi być udzielone, aby samorządy mogły takie zakupy udźwignąć” – podkreśliła minister, zaznaczając, że program nie ogranicza się tylko do wspierania zakupów, ale ma służyć także rozwijaniu technologii, innowacji i bazy produkcyjnej w sferze elektrycznych pojazdów.

„Mamy tutaj przewagi konkurencyjne i chcemy tę pozycję utrzymać. Stąd projekt kolejnych autobusów, które będą spełniały jeszcze bardziej wyszukane wymagania i pasażerów, i miast, realizowany wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Do tego projektu Jaworzno także przystąpiło” – powiedziała Emilewicz.

Wprowadzanie niskoemisyjnego transportu minister uznała za ważny element działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Przypomniała, że w czwartek opublikowane zostało rozporządzenie ministra energii dotyczące jakości paliw stałych – akt wykonawczy do obowiązującej od września ustawy. Natomiast od ubiegłego roku obowiązują standardy emisyjne dla kotłów.

„Rozporządzenia domykają ten system jeśli chodzi o to, czym i w czym palimy. Dobry kocioł, dobry węgiel, w ciepłym domu – ten trzeci komponent to program termomodernizacji (…). To dobry pakiet, aby w horyzoncie najbliższych lat realnie odetchnąć lepszej jakości powietrzem w miastach” – oceniła szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii.

Emilewicz przypomniała, że zgodnie z ustawą o rozwoju elektromobilności, od 2020 r. miasta powyżej 100 tys. mieszkańców powinny stopniowo redukować liczbę autobusów spalinowych na rzecz zeroemisyjnych – nie tylko elektrycznych, ale także np. wodorowych czy gazowych. „Jaworzno stanie się pierwszym polskim miastem z transportem w pełni opartym o pojazdy zeroemisyjne” – uważa minister.

Jej zdaniem, przy zakupach autobusów elektrycznych samorządy powinny patrzeć nie tylko na ich cenę, ale także na późniejszy „cykl życia”, czyli koszty eksploatacji i efekty wynikające ze stosowania takich pojazdów. Jak mówiła, przykład Jaworzna potwierdza, że „choć na początku przy zakupie autobus jest droższy, w cyklu życia opłaca się miastom”. Według Emilewicz także Prawo Zamówień Publicznych powinno umożliwiać ocenę kupowanych dóbr pod kątem „cyklu życia”, a nie tylko jednostkowej ceny zakupu.

Prezydent Jaworzna Paweł Silbert ocenił, że bezemisyjne autobusy są przyszłością komunikacji miejskiej. Zapewnił, że stosowane w Jaworznie pojazdy nie psują się, są tak samo komfortowe jak autobusy spalinowe, a pasażerowie są zadowoleni. Przypomniał, że miasto realizuje kompleksowy program integracji transportu, służący m.in. upowszechnieniu pojazdów elektrycznych, rozbudowie infrastruktury rowerowej oraz powiązaniu ze sobą różnych form komunikacji.

W mieście powstanie m.in. specjalny parking dla rowerów oraz system wypożyczania rowerów miejskich, gdzie na 200 jednośladów, 120 będą stanowić rowery elektryczne. Rozważany jest też projekt upowszechnienia „inteligentnej” miejskiej hulajnogi elektrycznej. Ponadto miasto przystąpiło do projektu, w ramach którego testowane będą pojazdy autonomiczne. Samorząd Jaworzna zabiega również o rozwiązania systemowe, służące upowszechnianiu ciepła sieciowego, także w domach jednorodzinnych. (PAP)

autor: Marek Błoński