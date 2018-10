WIG20 na zamknięciu spadł o 0,50 proc. do 2.264,2 pkt., mWIG40 zniżkował o 0,85 proc. do 4.113,67 pkt., sWIG80 poszedł w dół o 0,17 proc. do 11.433,37 pkt., a WIG stracił 0,55 proc. do 58.415,84 pkt.

W tym tygodniu jedynie środowa sesja zakończyła się zwyżkami indeksów.

Wszystkie cztery główne indeksy w skali całego tygodnia są na minusie - WIG20 o 0,9 proc., mWIG40 o 1,3 proc., sWIG80 o 0,4 proc., a WIG o 1 proc. Dla mWIG40 i WIG ostatnie trzy tygodnie przyniosły wzrosty, a dla WIG20 - dwa. Najsłabszy w tym zestawieniu jest sWIG80, który tracił drugi tydzień z rzędu i jest najniżej od sierpnia 2014 r.

W piątek obroty na GPW wyniosły blisko 770 mln zł, z czego ponad 650 mln zł na spółkach z WIG20.

Zdaniem Tomasza Kolarza, eksperta ds. analiz z BM Alior Banku w tym tygodniu notowania na GPW cechowały się dużą zmiennością.

"WIG20 nie mógł znaleźć kierunku, mamy ruchy dużymi skokami, często lukami. W najbliższym czasie, jeśli ta zmienność przełoży się na wybicie indeksu dołem z przedziału, czyli spadek poniżej testowanego dzisiaj 2.260 pkt., to można oczekiwać pogłębienia spadków ku ważnemu wsparciu na poziomie 2.210 pkt. W drugą stronę mamy maksima osiągnięte latem, czyli 2.395 pkt." - powiedział Kolarz PAP Biznes.

Wśród spółek z WIG20 najmocniej wzrósł Cyfrowy Polsat (o 3,2 proc.). Zwyżkowały także Orange i CCC - po 2,7 proc.

Spadkom przewodził Alior (o 3,4 proc.). PGNiG spadł o 2,6 proc., jednak kurs spółki w ostatnim czasie wyraźnie zwyżkował i jest obecnie o 22 proc. powyżej dołka z 20 lipca i o 4,8 proc. poniżej tegorocznego maksimum z 25 stycznia.

Na szerokim rynku kurs Work Service wzrósł o 28,6 proc. Notowania spółki świadczącej usługi związane z rynkiem pracy spadły w tym roku o blisko 80 proc.

Work Service poinformował w czwartek wieczorem o podpisaniu przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji spółki zależnej Exact Systems za 139,8 mln zł, a po zamknięciu całej transakcji wynagrodzenie Work Service wynieść ma łącznie 155,3 mln zł. Zamknięcie transakcji planowane jest do końca października 2018 roku.

Akcje Gino Rossi poszły w górę o 7,6 proc. Odzieżowa spółka otrzymała od Monnari Trade wiążącą ofertę zakupu 100 proc. akcji spółki Simple Creative Products za 12 mln zł. Monnari zwyżkowało o 0,9 proc.

Gino Rossi podało także, że przychody grupy we wrześniu 2018 roku wyniosły 10,9 mln zł i były o 34 proc. niższe rok do roku.

Kurs Ten Square Games wzrósł o 2,8 proc. Producent gier podał, że miał w III kwartale 35,3 mln zł przychodów, wobec 38,3 mln zł w całym I półroczu.

Altus spadł na zamknięciu o 1 proc., choć na początku sesji tracił ponad 9 proc. TFI podało, że wartość aktywów netto otwartych funduszy inwestycyjnych na koniec września 2018 r. wynosiła 345,8 mln zł, podczas gdy 17 września była na poziomie 451,3 mln zł.

Akcje ABC Data potaniały o 3,9 proc. Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała PAP Biznes, że wyjaśnia z ABC Datą, dlaczego spółka nie poinformowała inwestorów o zapłacie VAT z odsetkami za drugi kwartał 2014 roku.

Od publikacji pod koniec września raportu półrocznego (który zawierał m.in. informację o zapłacie podatku VAT za drugi kwartał 2014 roku) kurs ABC Daty spadł o blisko 36 proc. (PAP Biznes)