Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 0,68 proc. do 26.447,05 pkt.

Indeks S&P 500 spadł o 0,55 proc. i wyniósł 2.885,57 pkt.

Nasdaq Comp. poszedł w dół o 1,16 proc. do 7.788,45 pkt.

Największe spadki w ramach indeksu S&P 500 spółki technologiczne. Zwłaszcza producenci podzespołów elektronicznych tracili w związku z czwartkowym raportem Bloomberga nt. domniemanego chińskiego szpiegostwa przemysłowego za pomocą mikroczipów.

Wśród tracących na wartości spółek były m.in. Amazon, Apple, Netflix, Alphabet, Intel, czy Caterpillar.

Akcje Tesli spadły o ponad 7 proc. w reakcji na kolejne zaczepki Elona Muska w kierunku SEC (Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych) na Twitterze.

Po początkowych wzrostach do spadków dołączyły też banki. Zniżkowały m.in. JP Morgan Chase, Bank of America i Citigroup.

Makroekonomicznym wydarzeniem dnia była publikacja comiesięcznego raportu z rynku pracy USA za wrzesień, który wykazał spadek wzrostu liczby nowych miejsc pracy w porównaniu z sierpniem.

Liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w USA w IX wzrosła o 134 tys. wobec oczekiwanych 185 tys. Dwumiesięczna rewizja liczby miejsc pracy wyniosła 87 tys.

Wynagrodzenia godzinowe wzrosły we wrześniu o 0,3 proc. mdm i o 2,8 proc. rdr., zgodnie z oczekiwaniami.

Stopa bezrobocia w USA wynosi 3,7 proc. wobec 3,9 proc. w sierpniu. - to najniższe bezrobocie w USA od 1969 roku, które może zapowiadać, że Fed nie zmieni kursu ws. przewidywanej podwyżki stóp procentowych w grudniu.

„Raport z rynku pracy USA, wskazuje, że jesteśmy blisko pełnego zatrudnienia, w związku z czym będzie wspierać determinację Fedu, by podwyższać stopy procentowe” – powiedział prof. Alan Krueger, ekonomista z Uniwersytetu Princeton, w wywiadzie dla Bloomberg TV.

Deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych w sierpniu wzrósł do 53,2 mld USD z 50 mld USD miesiąc wcześniej.

W Europie na zamknięciu notowań indeks Euro Stoxx 50 spadł o 0,88 proc., niemiecki DAX spadł o 1,08 proc., brytyjski FTSE spadł o 1,35 proc., a francuski CAC 40 zniżkował 0,95 proc.

Z danych makro w Europie zamówienia w niemieckim przemyśle wzrosły w sierpniu o 2 proc. mdm.

Akcje Danske Bank spadły w piątek o ok. 6 proc., do najniższego poziomu od czterech lat po tym jak „Financial Times” podał w piątek, że bank przeprowadził w 2013 r. transakcje "lustrzane" dla rosyjskich klientów na kwotę 8,5 mld euro, a także po obniżeniu rekomendacji dla akcji spółki przez Credit Suisse.

ROSNĄ RENTOWNOŚCI PAPIERÓW DŁUŻNYCH NA ŚWIECIE

Rentowność 10-letnich US Treasuries zwyżkuje o 3 pkt. bazowe do 3,22 proc., najwyżej od niemal 7 lat.

Rosnące rentowności UST mogą wywierać dodatkową presję na gospodarki rynków wschodzących.

"Nieznaczne osłabienie dynamiki wzrostu, zarówno tempa zatrudnienia jak i wynagrodzeń, powinno być argumentem za utrzymaniem się dochodowości 10-letniego papieru poniżej poziomu 3,2 proc.” - wskazywali analitycy Raiffeisen.

Rentowność 10-letnich niemieckich papierów rządowych rośnie o 3 pkt. bazowe do 0,56 proc., najwyżej od ponad 19 tygodni, 10-letnich brytyjskich obligacji - rośnie o 4 pkt. bazowe do 1,71 proc., najwyżej od prawie 3 lat, a włoskich 10-latek rośnie o 8 pkt. bazowych do 3,40 proc.

"W naszej ocenie przestrzeń do wzrostu rentowności Bunda jest zdecydowanie mniejsza. Dane ze strefy euro (np. opublikowane dziś zamówienia z niemieckiego przemysłu) sugerują dalsze spowolnienie koniunktury na przełomie roku. Niepewność związana m.in. z polityką fiskalną Włoch wspiera także popyt na bezpieczne aktywa niemieckie” - napisali w piątkowym raporcie analitycy ING.

POROZUMIENIE BREXITOWE CORAZ BLIŻEJ?

Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział w piątek, że jest on w pełni skoncentrowany na tym, żeby negocjacje z Wielką Brytanią w sprawie warunków wyjścia z UE zakończyły się sukcesem i ma nadzieję na zawarcie porozumienia w listopadzie.

Agencja Reutera podała w piątek, powołując się na unijnych negocjatorów, że zawarcie umowy brexitowej z Wielką Brytanią jest „bardzo bliskie”. Dzień wcześnie Reuters donosił, że premier Wielkiej Brytanii Theresa May przygotowuje nową ofertę, którą przedstawi unijnym oficjelom.

Następne spotkanie unijnych przywódców ws. Brexitu odbędzie się 17 października.

TARCIA NA LINII BRUKSELA-RZYM WS. WŁOSKIEGO BUDŻETU

Włoski minister finansów Giovanni Tria w liście do Komisji Europejskiej potwierdził wcześniejsze zapowiedzi rządu w Rzymie, że w budżecie na przyszły rok zapisano deficyt na poziomie 2,4 procent PKB oraz to, że będzie on mniejszy w dwóch następnych latach.

Szef resortu finansów poinformował, że w roku 2020 deficyt będzie mniejszy i wyniesie 2,1 proc. PKB, a w 2021 roku spadnie do 1,8 proc.

Włoski rząd podał, że w 2019 r. spodziewa się wzrostu PKB o 1,5 proc., w 2020 r. o 1,6 proc., a w 2021 r. o 1,4 proc. Mediana szacunków z badania przeprowadzonego przez agencję Bloomberg wynosi zaś nie więcej niż 1,2 proc.

WZROST NAPIĘĆ NA LINII USA-CHINY

Wiceprezydent USA Mike Pence oświadczył w czwartek, że “Stany Zjednoczone nie dadzą się zastraszyć ani nie ulegną Chinom”. Pence, występując w ośrodku Hudson Institute, skrytykował Chiny za ich "drapieżne" poczynania w świecie oraz za łamanie swobód obywatelskich.

Pence argumentował, że władze w Pekinie w celu wywarcia wpływu na amerykańską opinię publiczną wykorzystują różne stanowiska władz federalnych i stanowych wobec polityki Trumpa, tajnych agentów, finansowane przez Chiny amerykańskie organizacje społeczne, propagandę na uczelniach oraz posiadane przez władze w Pekinie stacje radiowe nadające w USA.

„Wszystko wskazuje, że napięcia handlowe będą się już tylko powiększać” – powiedział Amir Anvarzadeh, strateg Asymmetric Advisors Pte. (PAP Biznes)