Na remont ponad pięciokilometrowej drogi powiatowej Podedwórze-Zaliszcze samorząd otrzymał dofinansowanie z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2 mln 300 tys. zł. Starostwo Powiatowe w Parczewie otrzymało dofinansowanie 80 proc. kosztów inwestycji.

Droga Podedwórze-Zaliszcze w gminie Podedwórze w powiecie parczewskim, to jedna z najważniejszych dróg w gminie. Z powodu bardzo złego stanu nawierzchni została w 2015 roku zamknięta dla ruchu pojazdów.

"Cieszę się, że możemy drogi lokalne rozwijać w takich gminach jak gmina Podedwórze. To jest miejsce, w którym rzeczywiście najbardziej potrzebne jest wsparcie ze strony państwa. Środki na budowę takich dróg, budowę dróg lokalnych, które teraz rozwijamy w zakresie do tej pory nieistniejącym, nie obserwowanym, te środki odzyskaliśmy z rąk mafii VAT-owskich, wyłudzaczy i przestępców podatkowych" - powiedział premier.

"Cieszę się też z tego, że kto buduje takie drogi? Na pewno budują je przedsiębiorcy lokalni, nie wielkie międzynarodowe firmy, które są czasami potrzebne, ale przede wszystkim przedsiębiorcy tutejsi, przedsiębiorcy lokalni" - dodał.

Premier powiedział, że poprzednia koalicja rządząca rocznie średnio wydawała na drogi lokalne 650 mln zł a dzięki powstającemu Funduszowi Dróg Samorządowych obecny rząd zamierza wydać w przyszłym roku na drogi lokalne 6,5 mld zł.

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek zaznaczył, że gmina Podedworze to najmniejsza gmina w Polsce. Podkreślił, że dotychczasowe programy pomocowe na budowę i modernizację dróg lokalnych wymagały 50-procentowego wkładu własnego samorządów, ale tutejsze samorządy nie były w stanie zebrać wystraczających środków. Natomiast nowy program rządowy dopuszcza dofinasowanie do wysokości 80 proc. kosztów. „Ta droga jest zbudowana dzięki programowi, który pan premier ogłosił na wiosnę tego roku” - powiedział Czarnek.

Wójt gminy Podedwórze Krzysztof Chilczuk dziękował premierowi za wsparcie tej inwestycji drogowej. „Dziękujemy, że możemy zupełnie normalnie funkcjonować” – powiedział. Dodał, że wyremontowana droga o długości ponad 5 km to spory odcinek, „ale to tylko 10 proc. potrzeb w infrastrukturze drogowej na terenie gminy Podedwórze”.

Wyremontowana droga prowadzi ze wsi Zaliszcze, liczącej ok. 170 mieszkańców, do Podedwórza. „To droga dojazdowa do lekarza, do urzędu, do banku, do szkoły dla tych mieszkańców” – podkreślał wójt.

Starosta parczewski Jerzy Maśluch powiedział dziennikarzom, że trudna sytuacja finansowa gminy i powiatu uniemożliwiała remont drogi. „Jest takie powiedzenie: tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Po prostu nie stać nas było. Jesteśmy małym powiatem liczącym 37 tys. mieszkańców, budżet jest skromny” - mówił.

O remont drogi mieszkańcy starali się od dawna, nawet sami zebrali na ten cel 30 tys. zł, które zostało przekazane na inwestycję w formie darowizny. O poprawę nawierzchni zabiegał szczególnie sołtys wsi Zaliszcze Salwin Słyszko, który interweniował w tej sprawie do wojewody lubelskiego. „Tu była zgroza. Tu poszło wiele zawieszeń (samochodów), nawet sprzęt rolniczy się niszczył. (…)Kiedy droga była zamknięta, mieszkańcy musieli jeździć objazdem, nakładać 5 km i też po nie najlepszej drodze” – mówił dziennikarzom sołtys.

O drodze w gminie Podedwórze w powiecie parczewskim, jako przykładzie fatalnego stanu dróg lokalnych, premier Morawiecki mówił w kwietniu, kiedy ogłosił nowy programu budowy dróg lokalnych.(PAP)

autor: Renata Chrzanowska, Łukasz Pawłowski