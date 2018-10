Echo Inv. rozpocznie 11 X ofertę publiczną obligacji serii I na ok. 50 mln zł



Warszawa, 08.10.2018 (ISBnews) - Echo Investment zamierza rozpocząć 11 października 2018 r. ofertę publiczną do 500 tys. obligacji serii I w kwocie do 50 mln zł w ramach III Programu Emisji Obligacji do kwoty 400 mln zł, podała spółka. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 zł, cena emisyjna jest uzależniona od dnia złożenia zapisu.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów to 19 października 2018 r., przewidywany termin przydziału: 23 października 2018 r., przewidywany dzień emisji: 8 listopada 2018 r., przewidywany termin podania wyników oferty do publicznej wiadomości: 23 października 2018 r., przewidywany termin dopuszczenia obligacji do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst: 19 listopada 2018 r., podano w ostatecznych warunkach obligacji.

"Emitent przewiduje, że w dacie wykupu obligacji serii I, tj. w dniu 8 listopada 2023 roku, wartość zobowiązań finansowych spółki nie powinna znacząco odbiegać od poziomu zobowiązań finansowych spółki wg stanu na 30 czerwca 2018 roku" - podsumowano.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW.

(ISBnews)