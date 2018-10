Grupa Lotos: Instalacje do oczyszczania gazu zostaną oddane do użytku w 2021 r.



Warszawa, 08.10.2018 (ISBnews) - Instalacje do oczyszczania i dystrybucji wodoru oraz 2 punkty tankowania tego paliwa (w Gdańsku i Warszawie), projekt Grupy Lotos oraz Lotos Paliw, mają być oddane do użytku w 2021 roku, podała Grupa Lotos. Inwestycja o wartości niemal 10 mln euro zostanie wsparta w ramach instrumentu "Łącząc Europę" (ang. Connecting Europe Facility - CEF).

Zgłoszony przez Lotos projekt "Pure H2" znalazł się na liście zatwierdzonych pod koniec września przez państwa członkowskie UE projektów wspartych w ramach instrumentu CEF (a konkretnie w konkursie 2017 CEF Transport Blending MAP Call II). Oznacza to, że prawie 2 mln euro, a więc ok. 20% budżetu tego przedsięwzięcia, pochodzić będzie ze środków unijnych, podano w komunikacie.

"Celem projektu jest uruchomienie sprzedaży wodoru o bardzo wysokiej czystości (99,999%), który mógłby być wykorzystywany przede wszystkim przez środki transportu miejskiego.Wodór umożliwia bowiem daleki zasięg pojazdu (450 km) bez konieczności dodatkowego ładowania oraz ogranicza koszty inwestowania w dodatkową infrastrukturę sieci elektroenergetycznych. Inwestycja zakłada wybudowanie na terenie rafinerii w Gdańsku instalacji do oczyszczania wodoru oraz stacji sprzedaży i dystrybucji tego paliwa w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu Grupy Lotos, a także 2 punktów tankowania pojazdów w Gdańsku i Warszawie" - czytamy.

Spółka podkreśla, że myśli o tym projekcie długofalowo. Potwierdzeniem tego są listy intencyjne, jakie już dotychczas podpisano z Gminą Miasta Gdynia oraz gminą Wejherowo. Oba dokumenty zakładają realizację dostaw wodoru do napędu autobusów z ogniwami paliwowymi.

Gdańska rafineria Grupy Lotos produkuje obecnie około 13 t wodoru na godzinę, a po zakończeniu budowy Projektu EFRA będzie to ponad 16,5 t/h. Przeciętny pojazd osobowy zużywa 1 kg wodoru na 100 km. Natomiast autobus wodorowy zużywa w ciągu roku taką ilość wodoru, jaką instalacje Grupy LOTOS produkują w ciągu godziny. Podane ilości odnoszą się do wodoru jeszcze nieoczyszczonego, trzeba go jeszcze odpowiednio doczyścić. Do tego potrzebna jest właśnie instalacja do oczyszczania wodoru, wskazano również.

Oczyszczony wodór może być wykorzystywany nie tylko w transporcie drogowym, ale także przemyśle informatycznym, medycynie czy przemyśle spożywczym. Do tej pory tak czysty wodór musi być importowany, dlatego jego powszechne użycie jest dość ograniczone.

"'Pure H2" to nie jedyny projekt, który uzyskał dofinansowanie z CEF. Od czasu funkcjonowania nowej strategii Grupy Lotos rozpisanej na lata 2017-2022 koncern uczestniczy już w 4 dużych projektach finansowanych w ramach instrumentu 'Łącząc Europę'. Od 2017 roku Grupa Lotos razem ze spółką Gaz-System opracowuje studium wykonalności projektu budowy w Gdańsku terminalu LNG małej skali i budowy innowacyjnych bunkierek LNG. Przewidywany czas realizacji to 36 miesięcy. Ponad 1 mln euro, czyli 60% budżetu, zostanie sfinansowane z funduszy unijnych" - czytamy dalej.

Wspierany przez Grupę Lotos rozwój rynku paliw alternatywnych jest bardzo ważny dla kraju, przede wszystkim z uwagi na możliwość zdobycia konkurencyjnej pozycji w nowym obszarze europejskiej gospodarki. Jest to ogromna szansa i jednocześnie możliwość stworzenia nowej gałęzi gospodarki oraz sektora poddostawców kluczowych elementów. Grupa Lotos widzi potencjał naukowy polskich uczelni oraz firm, które już dzisiaj dostarczają wiele komponentów dla światowych koncernów, podano także.

"Oprócz działań stricte biznesowych, Grupa Lotos S.A. jest aktywna w obszarze budowania świadomości zastosowania wodoru w transporcie. W ubiegłym roku z inicjatywy Grupy Lotos S.A. powstał Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Energetycznych, którego misją jest inicjowanie działań na rzecz zwiększenia znaczenia technologii wodorowych. Klaster i RIGP są organizatorem 1-szej polskiej konferencji wodorowej 1st Polish Conference on Hydrogen Technology (PCHET 2018) w dniu 25 października br w Gdyni" - podsumowano.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 24,18 mld zł w 2017 roku.

(ISBnews)