Ostateczny koszt rozbudowy zakładu Alumetalu w Gorzycach to ok. 60 mln zł



Warszawa, 08.10.2018 (ISBnews) - Zakończyła się rozbudowa zakładu stopów wstępnych Grupy Alumetal w Gorzycach, która trwała od sierpnia zeszłego roku, podała spółka. Celem inwestycji o wartości ostatecznie ok. 60 mln zł był wzrost mocy produkcyjnych (z 8 do ponad 20 tys. ton rocznie) oraz wejście do grona najbardziej zaawansowanych technologicznie producentów tego rodzaju stopów w postaci drutu, a nie tylko wafli.

"Rozbudowa zakładu w Gorzycach jest wyrazem konsekwentnej realizacji strategii rozwoju Grupy Alumetal, która zakłada dywersyfikację produktową, szczególnie w kierunku wyrobów z wyższą wartością dodaną, jak również dywersyfikację portfela klientów poza sektorem automotive, gdyż stopy wstępne używane są np. w procesie produkcji slabów, z których walcuje się blachy lub folię aluminiową, czy wlewków, z których wykonuje się profile aluminiowe" - powiedział prezes Marek Kacprowicz, cytowany w komunikacie.

Inwestycja w Gorzycach obejmowała rozbudowę istniejącej hali produkcyjnej oraz budowę nowej hali magazynowej, rozbudowę infrastruktury, a także zakup oraz instalację nowych urządzeń technologicznych (w tym linii do produkcji stopów wstępnych w postaci drutu) i urządzeń pomocniczych. W czasie rozbudowy zakład funkcjonował w normalnym trybie, bez przerywania pracy dotychczasowych linii produkcyjnych, a rozruch nowych rozpoczął się w czerwcu br., czyli w mniej niż rok od rozpoczęcia rozbudowy, podano również.

Grupa Alumetal posiada obecnie moce produkcyjne przekraczające 250 tys. ton rocznie. Jej głównym wyrobem są wtórne aluminiowe stopy odlewnicze (używane do produkcji części do pojazdów samochodowych), które, oprócz Gorzyc, wytwarzane są również w zakładach w Kętach, Nowej Soli i węgierskim Komarom, podsumowano.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Alumetalu sięgnęły 1 456 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)