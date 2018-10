Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na listopad na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 74,67 USD za baryłkę.

Brent w dostawach na grudzień na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 84,38 USD za baryłkę, po wzroście notowań o 47 centów.

Gubernator Florydy Rick Scott zarządził w poniedziałek ewakuację przybrzeżnych miejscowości tego stanu w obawie przez zbliżającym się huraganem Michael. W stan gotowości zostały postawione oddziały gwardii narodowej w celu walki z ewentualnymi skutkami żywiołu.

Amerykańskie Narodowe Centrum ds. Huraganów (NHC) przewiduje, że huragan Michael we wtorek prawdopodobnie stanie się huraganem kategorii trzeciej w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona. To oznacza wiatr wiejący z prędkością co najmniej 160 km/godz i fale o ponad trzymetrowej wysokości. Tak silnego huraganu Floryda nie przeżyła od 15 lat.

Huragan zmierza w stronę amerykańskiego wybrzeża. W środę ma uderzyć we Florydę, ale NHC przewiduje, że może dotrzeć aż do Karoliny Północnej, która kilka tygodni temu została nawiedzona przez niszczycielski huragan Florence.

W Zatoce Meksykańskiej ograniczono już wydobycie ropy - o ok. 20 proc., a gazu ziemnego - o 11 proc. Ewakuowano 10 platform wiertniczych.

Tymczasem od 4 listopada wejdą w życie restrykcje USA na irańską ropę. Dostawy surowca z Iranu wyniosły we wrześniu 1,72 mln baryłek dziennie, o 260 tys. b/d mniej niż sierpniu. To ich najniższy poziom od lutego 2016 r. Na dodatek mniej ropy na rynki dociera też z Wenezueli, z powodu nękającego ten kraj kryzysu gospodarczego.

Arabia Saudyjska może wykorzystać swoje wolne moce produkcyjne, aby zrekompensować wszelkie braki irańskiego eksportu ropy - zapowiedział w wywiadzie saudyjski książę.

"Zakłócenia w dostawach ropy naftowej, a także huragan mogą +zapewnić+ krótkoterminowy wzrost cen ropy, ale bardziej niepokojącą sprawą jest wzrost amerykańskich zapasów ropy, zwłaszcza w Cushing" - mówi Stephen Innes, ekonomista Oanda Corp. w Singapurze.

W środę dane o zapasach paliw w USA w ub. tygodniu poda Amerykański Instytyt Paliw (API), a w czwartek już oficjalnie - Departament Energii USA (DoE).

Analitycy spodziewają się wzrostu zapasów ropy o 2,8 mln baryłek.

Ropa w USA zniżkowała podczas poprzedniej sesji o 5 centów do 74,29 USD/b. (PAP Biznes)