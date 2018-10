Austriacki Federalny Urząd ds. Ochrony Konkurencji (BWB) oraz Austriacki Federalny Rzecznik ds. Karteli, tj. austriackie organy ochrony konkurencji, udzieliły zgody na nabycie przez Grupę Azoty 100% udziałów w spółce Goat TopCo GmbH, podała spółka. >>>>

Nowa propozycja układowa GetBack, która ma pozwolić na zaspokojenie obligatariuszy w wysokości 38% w ciągu 8 lat zakłada m.in. zwiększenie - do poziomu 40 mln zł - miesięcznych odzysków z portfeli jesienią 2019 r. Spółka - w celu odzyskania części środków - zamierza przeprowadzić procesy cywilne, poinformował prezes Przemysław Dąbrowski. >>>>

Sfinks Polska podpisał nowy aneks do umowy z Bankiem Ochrony Środowiska (BOŚ), wydłużający termin uregulowania kredytu inwestycyjnego do 31 sierpnia 2028 r. Jednocześnie na bazie aneksu uzgodniono, że Sfinks do końca roku ma podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę nie niższą niż 5,5 mln zł, podała spółka. >>>>

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wznowi obrót akcjami AmRest Holdings z nowym kodem ISIN od 9 października, podała Giełda. >>>>

Selvita zawarła umowę ramową z Icon Clinical Research Limited z Irlandii, w ramach której zleciła dokonanie w imieniu spółki zgłoszenia IND (Investigational New Drug) do Agencji Żywności i Leków w USA (Food and Drug Administration) oraz przeprowadzenie I fazy badań klinicznych dla projektu SEL120. Termin rozpoczęcia badań klinicznych planowany jest na I kwartał 2019 roku, podała spółka. >>>>





>>> Zobacz też wyniki finansowe spółek

CD Projekt RED – spółka z grupy CD Projektu - nawiązał strategiczną współpracę z kanadyjskim studiem deweloperskim Digital Scapes, której celem jest dalszy rozwój produkcji Cyberpunk 2077, podała spółka. >>>>

Z oferty nowego konta 'Proste Zasady' w ciągu roku skorzystało ponad 172 tys. klientów, zaś w samym III kw. bank pozyskał prawie 36 tys. aktywnych rachunków, poinformował członek zarządu Getin Noble Banku (GNB) Tomasz Misiak. >>>>



>>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych