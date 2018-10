Leśne Gospodarstwa Węglowe to pilotażowy projekt realizowany przez Lasy Państwowe. Objętych nim jest 12 tys. ha lasów w 23 nadleśnictwach. Jego cel to zwiększenie zdolności lasów do pochłaniania dwutlenku węgla, który odpowiedzialny jest za efekt cieplarniany. W ramach projektu leśnicy chcą również ograniczać emisję CO2 z gleb w lasach oraz ryzyko niekontrolowanych emisji w wyniku zjawisk klęskowych. Projekt Leśnych Gospodarstw Węglowych będzie prezentowany podczas grudniowego szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach.

Na czym polega dodatkowe pochłanianie CO2 przez lasy? Można powiedzieć, że jest to realizowane przez "zagęszczenie" lasu. Krzysztof Trębski z zespołu prasowego Lasów Państwowych tłumaczy, że na eksperymentalnych powierzchniach prowadzone jest nie tylko zalesienie. Sadzone są również gatunki szybkorosnące, drugie piętro drzew oraz podszyt, zwiększa się odnowienia naturalne, leśnicy starają się też zapobiec nadmiernemu uszkadzaniu gleby.

Według szacunków Lasów Państwowych prowadzone prace na powierzchniach badawczych pozwolą w ciągu 30 lat pochłonąć dodatkowo o 1 mln ton CO2 więcej.

Trębski poinformował, że teraz "te mierzalne wyniki" pochłaniania w postaci Jednostek Dwutlenku Węgla pochłoniętego dodatkowo przez lasy przedsiębiorstwo chce wystawić na sprzedaż. "To eksperymentalne rozwiązanie ma na razie znaczenie tylko w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Przychody z tego tytułu zostaną przez Lasy Państwowe w całości przeznaczone na cele wskazane przez poszczególnych nabywców z przedstawionej im listy - są to konkretne projekty działań związanych z ochroną wybranych gatunków, wzbogacaniem różnorodności biologicznej, z edukacją leśną, turystyką w lasach" - wyjaśnił przedstawiciel LP.

Pierwsza aukcja jednostek CO2 pochłoniętych przez las odbędzie się w dniach 15 a 19 października na otwartej platformie www.e-klimat.lasy.gov.pl . Rejestracja uczestników potrwa od 3 do 17 października na stronie internetowej projektu LGW www.klimat.lasy.gov.pl – chętni znajdą tam wszystkie niezbędne informacje (instrukcję rejestracji, treść umowy, regulamin aukcji oraz listę planowanych przedsięwzięć do wyboru). Wyniki aukcji zostaną ogłoszone 23 października podczas otwarcia Targów POL-ECO System w Poznaniu.

Lasy Państwowe poinformowały, że listy intencyjne o współpracy z przedsiębiorstwem w ramach Leśnych Gospodarstw Węglowych podpisały do tej pory m.in. PKN Orlen, PGNiG, PGE GiEK, KGHM Polska Miedź, Tauron Wytwarzanie, Enea, Energa, Grupa Azoty, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, PKP Cargo, Krajowa Spółka Cukrowa, Krajowa Rada Drobiarstwa, Budimex, Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System, International Paper Polska, Fundacja OZE, Jastrzębska Spółka Węglowa. Dodano, że Podpisanie listu i uczestnictwo w aukcji zadeklarowała też Grupa Lotos. (PAP)

autor: Michał Boroń