"Wszystkie poważne państwa: Austria czy Niemcy, Szwajcaria, Francja swoje symboliczne, najważniejsze, najwartościowsze inwestycje infrastrukturalne trzymają w swoich rękach" - mówił na Kasprowym Wierchu premier.

Szef rządu podkreślił, że PKL wracają do państwa polskiego. "Polskie Koleje Linowe to nie tylko srebro, ale to jest diament narodowy" - wskazał. Zaznaczył, że rząd stawia na odkupowanie polskiej własności i na repolonizację.

"Dopełniliśmy naszego zobowiązania, tak jak zostało to podkreślone, że takie wspaniałe inwestycje, takie wspaniałe dzieła infrastruktury, rąk ludzkich, jak Polskie Koleje Linowe muszą być w domenie państwa polskiego" - powiedział.

"Pięć lat temu nasi poprzednicy musieli czy chcieli sprzedawać praktycznie bardzo wiele polskiej własności. Bo przez te osiem lat swoich rządów wyprzedali nie tylko te Polskie Koleje Linowe, ale polską własność za ok. 50-60 mld zł" - mówił.