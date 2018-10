PHN wprowadził do oferty 253 lokale w ramach II etapu os. Vis a Vis Wola



Warszawa, 09.10.2018 (ISBnews) - Polski Holding Nieruchomości (PHN) rozpoczął sprzedaż 253 mieszkań w ramach drugiego etapu osiedla Vis à Vis Wola, podała spółka. Lokale zostaną oddane do użytkowania w II półroczu 2020 r.

"W drugim etapie inwestycji Vis à Vis Wola powstaną 253 mieszkania w trzech budynkach: 5-, 6- i 8- piętrowym oraz 7 lokali usługowych. W ofercie znajdują się funkcjonalne lokale o zróżnicowanej powierzchni, od kawalerek po przestronne czteropokojowe mieszkania. Powierzchnia lokali wyniesie od 26 m2 do 109,6 m2" - czytamy w komunikacie.

Inwestycja jest realizowana w trzech etapach, z których każdy stanowi integralną całość. W ramach pierwszego i drugiego etapu powstają budynki mieszkaniowe z lokalami handlowymi i usługowymi na parterze. Pierwszy etap inwestycji jest obecnie w budowie. Oddanie do użytkowania 213 mieszkań z tego etapu zaplanowane jest na III kwartał 2019 r. Generalnym wykonawcą obydwu etapów mieszkaniowych jest firma Mostostal Warszawa. Trzecim etapem będzie budynek biurowy, który dostarczy na warszawski rynek ponad 15 tys. m2 powierzchni najmu, podano również.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Portfel Grupy obejmuje około 140 wydzielone biznesowo aktywa nieruchomościowe o wartości ok. 2,5 mld zł. Działalność PHN skoncentrowana jest w Warszawie oraz największych regionalnych miastach, m.in. w Poznaniu, Trójmieście, Łodzi i Wrocławiu. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW.

(ISBnews)