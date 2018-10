Archicom skupi się na utrzymaniu rentowności, myśli o rozwoju poza Wrocławiem



Warszawa, 09.10.2018 (ISBnews) - Archicom chce skoncentrować się na utrzymaniu rentowności w swojej działalności, chce także w najbliższych latach rozwijać swoją pozycję także na innych rynkach dużych aglomeracji, poinformował prezes Krzysztof Andrulewicz, który objął stanowisko w maju br.

"Boom oznacza nierównowagę rynkową, która nigdy nie jest dobra. Rzeczywiście ostatnie lata, to wyjątkowo korzystny okres jeśli chodzi o wolumeny sprzedaży. Zarówno dla naszej firmy, która rozumiała warunki rynkowe, jak i dla wielu podmiotów z branży. Decydująca jest jednak umiejętność dostosowywania się do warunków makroekonomicznych i rozwój firmy z uwzględnieniem zmieniających się warunków zewnętrznych. Tak postrzegam swoją rolę w Archicomie i chcę się skupić na utrzymaniu rentowności jako fundamentu działania każdego podmiotu gospodarczego. To oznacza doskonalenie naszego produktu, sposobu działania, ciągłą rewizję strategii oraz wzmacnianie przewagi konkurencyjnej" - powiedział Andrulewicz w wywiadzie dla serwisu inwestycje.pl.

Podkreślił, że według wstępnych, ale wiarygodnych danych niezależnych analityków rynku, sprzedaż wyraźnie wyhamowuje.

"Ta sytuacja nie jest dla nas zaskoczeniem. Dlatego przygotowaliśmy się na taki scenariusz. Nasza bogata oferta mieszkań w różnych lokalizacjach, w końcowej fazie realizacji pozwala nam patrzeć optymistycznie na naszą pozycję w dynamicznie zmieniającym się rynku" - wskazał prezes.

W ub. tygodniu spółka podała, że sprzedała 363 lokale w III kwartale 2018 r., co oznacza spadek o 7,2% r/r. W tym samym czasie grupa wydała klientom 133 lokale, co oznacza spadek o 14,7% r/r. Narastająco w I-III kw. br. sprzedaż wzrosła o 1,7% r/r do 1 009 lokali, a liczba zawartych umów notarialnych przeniesienia własności i sprzedaży lokali wyniosła 603 sztuk, co oznacza wzrost o 21,6% r/r.

"W ostatnim kwartale Archicom sprzedał w samym we Wrocławiu ok. 280 mieszkań, co przy szacowanym poziomie sprzedaży dla całego wrocławskiego rynku stanowi około 15%. rynku. To oznacza, że nasz udział w tym sektorze wzrósł o 50% w porównaniu do zeszłego roku. To uważam za siłę firmy, którą w najbliższych latach chcemy wykorzystać do rozwoju pozycji na innych rynkach dużych aglomeracji" - skomentował Andrulewicz.

Grupa Archicom realizuje zarówno duże osiedla, jak również bardziej kameralne budynki, obiekty postindustrialne czy inwestycje z sektora premium. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews)