Guział ocenił w środę na konferencji prasowej, że politycy PO to "hipokryci i oszuści", którzy nie dotrzymują obietnic. "Z drugiej zaś strony mamy do czynienia z Patrykiem Jakim człowiekiem skutecznym, ale przede wszystkim politykiem, który jeśli coś obiecuje to słowa dotrzymuje" - stwierdził.

Stawiał też pytanie, czy kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowski jest gwarantem dobrej współpracy z premierem Mateuszem Morawieckim. W tym kontekście mówił m.in., że Trzaskowski powiedział, iż wybór Morawieckiego "na funkcję premiera +nie trzyma się kupy+". "Czy Rafał Trzaskowski jest gwarantem dobrej współpracy z premierem Morawieckim, czy złej współpracy? - pytał Guział.

"Jako doświadczony samorządowiec jestem przekonany, że gwarantem dobrej współpracy z rządem i premierem jest pan minister Patryk Jaki jako prezydent miasta stołecznego Warszawy, bo już dziś mimo, że nie został wybrany na tę funkcję, ma zapewnienia rządu dotyczące wspierania kluczowych dla rozwoju Warszawy inwestycji" - powiedział kandydat na wiceprezydenta.

Dodał, że dla niego wybór kto powinien zostać prezydentem Warszawy jest oczywisty. "Ja, moja rodzina, moje dzieci, wszyscy których znam, chcą szybciej jeździć III i IV linią metra, chcą obwodnicy śródmieścia, chcą kolejnych mostów przez Wisłę jak najszybciej, dlatego dla mnie wybór 21 października jest wyborem oczywistym" - podkreślił Guział.

Wybory samorządowe odbędą się 21 października; druga tura wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast - 4 listopada.