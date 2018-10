Creepy Jar: Koszty gry 'Green Hell' zwróciły się w 6 tygodni od premiery



Warszawa, 10.10.2018 (ISBnews) - Koszty produkcji gry "Green Hell" wraz z marketingiem zwróciły się w sześć tygodni od premiery gry w wersji early access, poinformował Creepy Jar, producent i wydawca tytułu. Dotychczas gra sprzedała się w ponad 93 000 kopii.

"Grę kupiono już ponad 93 000 tysięcy razy, co oznacza zwrot kosztów produkcji wraz z marketingiem, które wyniosły 3,5 mln zł. Świetne oceny graczy sprawiają, że znajdujemy się wciąż w czołówce gier na platformie Steam. Cały czas pracujemy nad tym, by gra była coraz bardziej atrakcyjna dla użytkowników. I tak się dzieje. Wydaje się, że nasze szacunki zakładające sprzedaż 300 000 kopii w rok od premiery były bardzo ostrożne" - powiedział członek zarządu Creepy Jar Marek Soból, cytowany w komunikacie.

Do wiosny 2019 r. spółka przygotowuje 6 dużych aktualizacji "Green Hell". Gra trafiła na rynek w wersji early access 29 sierpnia. Należy do cieszącego się dużą popularnością gatunku survival simulation, gdzie gracz sam musi poradzić sobie w trudnym i nieznanym dla niego środowisku dżungli amazońskiej, przypomniano.

Creepy Jar jest producentem gier komputerowych, specjalizującym się w gatunku premium indie survival. Menedżerowie spółki mają doświadczenie z Techland. Spółka jest notowana na NewConnect od sierpnia 2018 r.

(ISBnews)