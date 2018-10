Budimex oddał do użytku rozbudowany szpital kliniczny w Białymstoku



Warszawa, 10.10.2018 (ISBnews) - Budimex oddał do użytku rozbudowany szpital kliniczny w Białymstoku, podała spółka. Całkowita wartość projektu to ponad 282 mln zł. Inwestycję zlecił Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

"Budimex rozpoczął dwuetapowe prace w lipcu 2011 roku, a zakończył we wrześniu 2018 roku. Dzięki modernizacji szpital powiększył się o 100 000 m3 nowej kubatury. Powierzchnia użytkowa budynków wynosi 38,1 tys. m2, powierzchnia użytkowa nadbudowy w budynkach D i E – 2,7 tys. m2. Prace obejmowały także przebudowę budynków A, B, C, budowę pawilonów G i H, nadbudowę pawilonu F, wykonanie instalacji wewnętrznych w obiektach, budowę trzykondygnacyjnego parkingu (dla 210 samochodów osobowych) i rozbiórkę lądowiska dla helikopterów" - czytamy w komunikacie.

Budimex podkreśla, że modernizacja przebiegała bardzo sprawnie. Już po kilku miesiącach gotowe było 70% stanu surowego budynku rehabilitacji oraz wykopy pod budynki G i H. Zabezpieczono też budynek "M" przed napływem wód gruntowych. W dwukrotnie większym szpitalu powstała Klinika Stacji Dializ, Centrum Badań Klinicznych oraz nowy Oddział Nefrologii, podano również.

"Na bieżąco dokonywaliśmy alokacji poszczególnych klinik razem z ich personelem. Musieliśmy zapewnić stuprocentową dostępność wszystkich mediów, czyli prądu i wody. [...] Wymagało to szczególnej staranności w prowadzeniu działań budowlanych. Bardzo się cieszę, że wszystko udało nam się przeprowadzić sprawnie, zapewniając placówce możliwość ciągłego funkcjonowania. To już kolejna inwestycja z branży medycznej, w której odpowiadamy za szeroko zakrojony zakres prac. Modernizowaliśmy Szpital Praski w Warszawie, Szpital Wojewódzki w Toruniu, czy Regionalne Centrum Zdrowia w Lublinie. Są to przedsięwzięcia ogromnie ważne z punktu widzenia społecznego, dlatego czuję tym większą satysfakcję, iż znów mieliśmy udział w poprawie warunków leczenia pacjentów" - podsumował prezes Budimexu Dariusz Blocher, cytowany w komunikacie.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2017 r. miał 6,37 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)