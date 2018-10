Szef MON wziął udział w międzynarodowym spotkaniu dowódców obrony terytorialnej w ramach Europejskiej Inicjatywy Regionalnej OT organizowanej w Warszawie pt. "Zjednoczeni - Zwyciężymy".

"Sytuacja w naszym regionie wymaga, abyśmy podejmowali działania zwiększające bezpieczeństwo i wzmacniali zdolności do obrony terytorium naszego kraju" - mówił szef MON. "Doskonale rozumiem, jak ważna dla naszego bezpieczeństwa jest efektywna współpraca międzynarodowa, w tym regionalna. Dziś, tu w Warszawie, staramy się zapoczątkować ją w obszarze obrony terytorialnej" - podkreślił.

Błaszczak przypomniał, że do grona państw posiadających wojska obrony terytorialnej Polska dołączyła niecałe dwa lata temu. Jak dodał, wojska te są "efektywną odpowiedzią na współczesne zagrożenia bezpieczeństwa, takie jak wojna hybrydowa czy też konflikty szarej strefy". "Co ważne, tego typu siły stanowią istotne wsparcie dla wojsk operacyjnych w czasie konfliktów symetrycznych. To ważny potencjał wojskowy liczący w naszym regionie nawet 300 tys. żołnierzy" - zaznaczył.

Błaszczak podkreślił, że w polskich Wojskach Obrony Terytorialnej służbę pełni ponad 14 tys. żołnierzy. "Aktualnie powstaje 13 Brygad Obrony Terytorialnej, kolejne cztery brygady będą formowane od przyszłego roku" - powiedział.

