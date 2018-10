19 września ruszył program antysmogowy Czyste Powietrze. Chętni mogą składać wnioski do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska o pomoc finansową w termomodernizacji domów i wymianie pieców na bardziej ekologiczne. Maksymalna kwota dotacji sięga do 53 tys. zł kosztów kwalifikowanych inwestycji. Dotację można uzupełnić niskooprocentowaną pożyczką.

Pełnomocnik premiera ds. programu Czyste Powietrze i wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Piotr Woźny poinformował podczas spotkania z dziennikarzami, że od 19 września na portalach beneficjentów zarejestrowało się ok. 40 tys. osób. "To osoby, które przygotowują wnioski. Ok. 4,5 tys. to efektywnie złożone wnioski w ramach Czystego Powietrza" - powiedział.

Pytany o to, czy NFOŚiGW jest przygotowany na finansowanie tego programu, zapewnił że środki są zabezpieczone na najbliższe lata. Dodał, że w ramach negocjacji nowej perspektywy finansowej UE polskie władze będą rozmawiały z KE, aby program Czyste Powietrze włączyć w to finansowanie.

Woźny poinformował, że po pierwszym półroczu naboru wniosków w ramach programu nastąpi jego weryfikacja. Wyjaśnił, że chodzi m.in. o sprawdzenie ile wniosków wpłynie, jaka będzie ich przeciętna wartość. Sprawdzona zostanie też obsługa wnioskodawców przez wojewódzkie fundusze. Nie wykluczył, że po tej weryfikacji będzie można się zastanowić, czy np. rozwinąć sieć przyjmowania wniosków czy dystrybucji środków również poza wojewódzkie fundusze ochrony środowiska.

Program Czyste Powietrze dotyczy wymiany pieców i termomodernizacji budynków i będzie realizowany przez 12 lat, z czego przez 10 lat będzie można składać wnioski. Budżet programu ma wynieść 103 mld zł, z czego finansowanie w formie dotacji to 63,3 mld zł, a w formie pożyczek 39,7 mld zł. Według Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wymiana pieców i termomodernizacja będzie dotyczyła około 4 mln budynków.

Z powodu smogu i powikłań wynikających ze złej jakości powietrza, w Polsce umiera 45-50 tys. osób rocznie. Za największe emisje zanieczyszczeń, w tym pyłów zawieszonych PM2,5, PM10 oraz benzo(a)pirenu odpowiada sektor bytowo-komunalny oraz transport. (PAP)

autor: Michał Boroń