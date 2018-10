Główny akcjonariusz Huckleberry Games negocjuje sprzedaż pakietu kontrolnego



Warszawa, 10.10.2018 (ISBnews) - Większościowy akcjonariusz Huckleberry Games rozpoczął z polskim inwestorem finansowym negocjacje sprzedaży pakietu kontrolnego, podała spółka.

"Zarząd Huckleberry Games informuje, że większościowy akcjonariusz spółki - Patryk Borowski rozpoczął z polskim inwestorem finansowym, zarządzającym funduszami inwestycyjnymi dokonującymi inwestycji w startupy i podmioty z potencjałem technologicznym, negocjacje sprzedaży pakietu kontrolnego, tj. 260 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A oraz 260 000 akcji zwykłych imiennych serii B, stanowiących 46,33% kapitału zakładowego spółki oraz 56,42% głosów na walnym zgromadzeniu emitenta oraz warunków dokonania przez tego inwestora inwestycji w spółkę" - czytamy w komunikacie.



Przedmiotem negocjacji są warunki przeprowadzenia inwestycji w spółkę, celem zakończenia prac nad grą Edengrad, jak również kontynuacji jej działalności, kształtu zarządu spółki i jej rady nadzorczej oraz warunki sprzedaży pakietu kontrolnego spółki, podano także.



Huckleberry Games to producent gier, który zadebiutował w pod koniec grudnia 2017 r. na rynku NewConnect.

(ISBnews)