Jak poinformowało w czwartkowym komunikacie resort finansów, minister Czerwińska, jako gubernator MFW z ramienia Polski, uczestniczy w spotkaniach z udziałem ministrów finansów i prezesów banków centralnych 189 krajów należących do MFW i BŚ. Ponadto, szefowa MF bierze udział w dyskusji panelowej i innych wydarzeniach, które towarzyszą publikacji Raportu Banku Światowego nt. inwestycji w kapitał ludzki (Human Capital Project), z udziałem m.in. prezesa BŚ Jim Yong Kima.

"Polska została zaproszona przez Bank Światowy do udziału w tej inicjatywie i w gronie zaproszonych państw jest tym, które w wielu aspektach może świecić przykładem dla innych. Dzięki wieloletnim wysiłkom Polska znajduje się w czołówce krajów, które mają istotne osiągnięcia w tym obszarze" – powiedziała, cytowana w komunikacie, minister Czerwińska.

W komunikacie podkreślono, że inicjatywa Banku Światowego "służy podniesieniu poziomu świadomości i wiedzy dotyczącej roli inwestycji w kapitał ludzki w globalnym rozwoju społeczno-gospodarczym oraz stymulowaniu działań, które zwiększają jego zasoby".

Jak wskazano, raport Banku Światowego zwraca szczególną uwagę na mierniki rozwoju ludzkiego kapitału oraz wspieranie krajów w opracowaniu i wdrażaniu strategii w tym obszarze.

Resort w komunikacie poinformował, że raport posługuje się indeksem kapitału ludzkiego (Human Capital Index – HCI). Jak czytamy, między 2012 a 2017 r. wartość indeksu wzrosła w Polsce z 0,73 do 0,75, co oznacza jego poprawę (wartość maksymalna wynosi 1, najwyższy wynik ma Singapur – 0,88). "Wynik Polski jest wyższy od średniej dla regionu oraz grupy dochodowej, do których zaliczana jest Polska" - napisano.

Minister Czerwińska podkreśla, że na spotkaniach międzynarodowych w ramach Dorocznych Spotkań MFW i Banku Światowego ma szansę przedstawiać dotychczasowe osiągnięcia Polski w rozwoju kapitału ludzkiego oraz główne zamierzenia polityki rządu w tym zakresie. "Inwestycje w kapitał ludzki są warunkiem niezbędnym dla długookresowego rozwoju gospodarczego kraju. Wraz z rozwojem gospodarki Polska odnotowuje poprawę m. in. wskaźników odzwierciedlających średnią długość życia, dostępu do edukacji i jakości procesu nauczania, bezrobocia czy zmniejszenia nierówności w dochodach" - zauważa.

Jak podkreśliła, Polska jest przykładem kraju, który podchodzi strategicznie do tych ważnych zagadnień. "Inwestycje w kapitał ludzki i rozwój gospodarki opartej na wiedzy są jednym z kluczowych elementów nowych średniookresowych ram rozwojowych – Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Przejawem tego podejścia jest także aktualna Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego, której celem jest umożliwienie obywatelom pełnego uczestnictwa w rozwoju społecznym i gospodarczym na wszystkich etapach ich życia" – dodała minister.

Resort przekazał, że tegoroczne spotkanie dotyczy wyzwań, które stoją przed globalną gospodarką, perspektywy zrównoważonego i stabilnego wzrostu gospodarczego, walki z ubóstwem oraz wspierania rozwoju. (PAP)autor: Aneta Oksiuta