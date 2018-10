Portal ten przekazał, że Ukrainę odwiedziły delegacje z USA i Izraela, by zbadać możliwości systemu S-300. Strona ukraińska zapewniła zachodnich partnerów, że posiadane przez nią baterie S-300 nie różnią się zasadniczo od tych, które Rosja przekazała Syrii.

Soha News, wietnamski portal informacyjny, twierdzi, że wojskowi ukraińscy opisali możliwości bojowe S-300 i udostępnili je do ćwiczeń polowych. Piloci izraelscy wykorzystali w tym celu samoloty amerykańskie. W rezultacie wojskowi izraelscy doszli do wniosku, że myśliwce F-35 Lightning II pozostaną niemożliwe do wykrycia dla rosyjskich systemów.

Na Ukrainie rozpoczęły się w poniedziałek międzynarodowe ćwiczenia lotnicze Clear Sky 2018, w których uczestniczą ekipy z dziewięciu państw NATO, w tym ze Stanów Zjednoczonych. W tym celu na Ukrainę przybyły myśliwce F-15C Eagle.

3 października Rosja ogłosiła, że zakończyła przekazywanie Syrii systemów S-300. Dostawy tego sprzętu rozpoczęła po incydencie z zestrzeleniem jej samolotu zwiadowczego Ił-20 nad Morzem Śródziemnym u wybrzeży Syrii. S-300 to rakiety klasy ziemia-powietrze przeznaczone do zwalczania samolotów, pocisków manewrujących i taktycznych pocisków balistycznych. System jest w stanie śledzić równocześnie 100 celów na wysokości od 100 do 30 tys. metrów, a także zwalczać cele na odległość od 13 do 100 kilometrów.

