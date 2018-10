Najwyższe zarobki

Według danych zebranych przez HSBC, najlepszym miejscem na świecie pod względem wysokości zarobków jest Szwajcaria. Helweci płacą zatrudnionym emigrantom przeciętnie około 203 tys. dolarów, czyli dwukrotnie więcej niż wynosi średnia dla całego świata. Z ankiety wynika też, że przeciętnie na przeprowadzce do Szwajcarii pracownicy zyskiwali rocznie 61 tys. dolarów, podczas gdy średnia dla świata wynosiła 21 tys. dolarów.

Kolejne kraje w rankingu najwyższych zarobków to USA i Hongkong. W Stanach Zjednoczonych przeciętne roczne wynagrodzenie emigranta kształtuje się w okolicach 185 tys. dolarów. W Hongkongu emigranci zarabiają średnio 179 tys. dol. Dalej plasują się Chiny z roczną kwotą na poziomie 173 tys. dol. i Singapur (162 tys. dol.), który w głównej kategorii rankingu HSBC znalazł się na szczycie zestawienia.

Najlepsze miejsce do życia i pracy

Jak pokazuje ankieta HSBC Expat Explorer, to właśnie Singapur jest najlepszym miejscem na świecie do życia i pracy. Co ciekawe, to zaszczytne miano zdobył już po raz czwarty z rzędu.

W tym zestawieniu na kolejnych miejscach znalazły się: Nowa Zelandia, Niemcy, Kanada, Bahrajn, Australia i Szwecja. Jak się okazuje w ocenie tego, czy warto żyć i pracować w danym kraju, zarobki nie są najważniejsze. Szwajcaria, która w rankingu wysokości zarobków prowadzi z ogromną przewagą nad pozostałymi krajami, w głównej kategorii zajęła dopiero 8. miejsce. Wszystko przez wysokie koszty życia, w tym koszty wychowywania dzieci oraz trudności z nawiązywaniem przyjaźni.

W tegorocznym zestawieniu Polska sklasyfikowana została na 25. pozycji, co w porównaniu do ubiegłorocznego rankingu oznacza spadek o 4 oczka.

Najlepsze miejsce dla rodziny

W zestawieniu najlepszego miejsca do życia rodzinnego po raz pierwszy bezkonkurencyjna okazała się Szwecja. Posiadanie rodziny w miejscu odległym od miejsca urodzenia nie tylko geograficznie, ale i kulturowo to nie lada wyzwanie. W tegorocznej ankiecie szwedzcy imigranci zgłaszali ogromną poprawę jakości życia, zdrowia i dobrego samopoczucia swoich dzieci.

Koszty utrzymania się w Szwecji nie są niskie, mimo to niemal 7 na 10 (68 proc.) mieszkańców Szwecji twierdzi, że ogólny koszt wychowywania dzieci jest niższy niż w ich kraju pochodzenia. Dla porównani, na całym świecie zaledwie dwie osoby na dziesięć (20 proc.) uważają, że wychowanie dzieci jest tańsze w kraju do którego wyemigrowali, niż w miejscu z którego przybyli.

