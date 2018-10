Dzięki ulgom Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) w wariancie optymistycznym szacuje, że średnio rocznie będzie produkowane ok. 20 tytułów kulturowych gier wideo.



"Konstrukcja ulgi zakłada możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania w podatku dochodowym CIT/PIT 100% ustawowo określonych kosztów kwalifikowanych, co przełoży się na realną korzyść dla podatnika w wysokości 19% kosztów kwalifikowanych. Dopuszczalność objęcia ulgą danego projektu rozpatrywana będzie indywidualnie w oparciu o tzw. test kulturowy, którego celem jest weryfikacja, czy dana gra może być uznana za grę o charakterze kulturowym. Przewiduje się, że procedura ta realizowana będzie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN)" - czytamy w ocenie skutków regulacji.



Planuje się opracowanie testu w oparciu o rozwiązania stosowane w innych krajach UE, tj. nawiązujące do modelu brytyjskiego (Video Games Tax Relief) oraz francuskiego (Crédit d'impôt jeu vidéo). Wykorzystywane w teście kulturowym, precyzyjnie zdefiniowane kryteria odnosiły się będą m.in. do następujących elementów: miejsce akcji, główni bohaterowie, obecność elementów dziedzictwa kulturowego lub historycznego, bazowanie na narracji i dialogach, wykorzystanie oryginalnego IP, wykorzystanie elementów innowacyjnych, produkcja większości elementów gry na terytorium RP oraz zatrudnienie przy produkcji obywateli lub rezydentów EOG, podano także.



"Do kluczowych oczekiwanych efektów wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie należy zaliczyć:

- zwiększenie zatrudnienia oraz wzrost wynagrodzeń w sektorze, co przełoży się na większe wpływy do budżetu z tytułu PIT,

- dalszy rozwój rodzimego sektora gier wideo przekładał się będzie na wzrost wpływów do budżetu Państwa z tytułu CIT odprowadzanego przez polskich deweloperów (przedsiębiorstwa te do tej pory w żaden sposób nie były uprzywilejowane podatkowo),

- zwiększenie konkurencyjności polskiej branży gier wideo i umocnienie na pozycji lidera w Europie Środkowo-Wschodniej,

- zatrzymanie w Polsce i przyciągnięcie do Polski pracowników o specjalistycznych kwalifikacjach (w tym również powrót do Polski specjalistów, którzy obecnie pracują poza granicami), co jest warunkiem koniecznym dla dalszego, dynamicznego rozwoju tego sektora,

- wzrost liczby polskich firm tworzących gry oraz uniknięcie spadku krajowej produkcji gier wideo i odpływu kapitału na rynki zagraniczne charakteryzujące się bardziej korzystnym otoczeniem fiskalnym,

- ograniczenie podwykonawstwa realizowanego w krajach azjatyckich na rzecz rynku krajowego,

- przyciągnięcie inwestycji zagranicznych do Polski,

- zwiększenie nakładów na produkcję gier kulturowych, a tym samym zwiększenie szansy stworzenia w Polsce ambitnych, wartościowych gier kulturowych osiągających spektakularne sukcesy w ujęciu globalnym i promujących Polskę jako rozwijający się, nowoczesny kraj, w którym stwarza się warunki sprzyjające rozwojowi przemysłów kultury i kreatywnych - chodzi tutaj o rozpoznawalne i wysoko cenione na całym świecie tytuły, takie jak chociażby 'Wiedźmin 3: Dziki Gon' autorstwa CD Projekt Red oraz 'This War of Mine' i 'Frostpunk' autorstwa 11 bit studios" - czytamy także.



W przeprowadzonej symulacji wpływu na sektor finansów publicznych na zmniejszenie dochodów składają się nakłady z tytułu udzielonej ulgi.



"Według prognozy w wariancie realistycznym w pierwszych czterech latach skumulowane efekty wprowadzenia ulgi, pomimo nakładów z tytułu udzielonej ulgi w wysokości 25 mln zł rocznie, do budżetu państwa wpłynie dodatkowo blisko 130 mln zł, tj. ok. 32 mln zł rocznie (skumulowane wpływy z tytułu CIT oraz PIT). Biorąc pod uwagę prognozowane dodatkowe wpływy do budżetu państwa, jak również liczne korzyści niewymierne projektowanego rozwiązania, można powiedzieć, że niewprowadzenie ulgi spowoduje utratę dodatkowych przychodów po stronie budżetu Państwa" - czytamy także.



Resort podał, że powyższe dane pochodzą z opracowania pn. "Ulga podatkowa dla kulturowych gier wideo. Ocena zasadności interwencji publicznej" przygotowanego przez PricewaterhouseCoopers we współpracy ze Stowarzyszeniem Polskie Gry na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.



Prognozuje się korzystny wpływ projektowanej regulacji w zakresie tzw. soft power oraz skuteczne budowanie i wzmacnianie marki narodowej (national branding) poprzez globalną dystrybucję tworzonych w Polsce gier kulturowych. Projektowane rozwiązanie przyczyniać się będzie również do promowania kultury Polski i Europy na świecie przy wykorzystaniu nowoczesnego medium o globalnym zasięgu, zahamowania zalewu polskiego rynku przez produkcje popularyzujące kulturę Zachodu, dalszego wzmacniania pozycji polskiego sektora gier wideo na arenie międzynarodowej oraz przyciągania zagranicznych inwestycji do Polski, podano także.



"Wariant optymistyczny przedstawia sytuację, w której wprowadzana ulga podatkowa jest na tyle atrakcyjna dla przedsiębiorców z sektora, że przestają oni przenosić część prac produkcyjnych za granicę, a zagraniczne studia zaczynają lokować swoje studia w Polsce. Dla tych szacunków założono, że koszty kwalifikowane ponoszone przez producentów wzrosną o 70%. W tym scenariuszu nowe inwestycje w sektorze osiągnęłyby poziom ok. 1 mld zł. Wydatki po stronie budżetu państwa wyniosą w tym okresie ok. 181 mln zł jednak będą się wiązać z wyższymi dochodami z tytułu podatku CIT. W wariancie optymistycznym średnio rocznie będzie produkowane ok. 20 tytułów kulturowych gier wideo, co w okresie pierwszych czterech lat obowiązywania ulgi przekłada się na liczbę ok. 80 tytułów" - czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.



Projekt ustawy będzie wymagał notyfikacji Komisji Europejskiej i zakłada się wejście w życie przepisów ustawy w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia.

