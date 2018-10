W Polsce będą rozwijane usługi z zakresu zapobiegania przestępczości finansowej, zarządzania zasobami ludzkimi, cyberbezpieczeństwa i operacji bankowych. Obecnie pracuje tu ponad 80 osób, a do końca 2018 roku bank planuje zwiększyć zatrudnienie do ok. 150 pracowników.



"Po ogłoszeniu zamiaru wejścia do Polski w czerwcu i zatrudnieniu pierwszych pracowników w sierpniu, zespół najmłodszego członka rodziny Standard Chartered liczy już ponad 80 pracowników. Na koniec 2018 roku zatrudnienie w polskiej spółce ma osiągnąć poziom ok. 150 osób, a w planach na kolejne lata jest zwiększenie zatrudnienia w warszawskim biurze do 750 osób" - czytamy w komunikacie.



"Rozwój naszego centrum bazuje na rekrutacji z bogatej lokalnej bazy talentów. Naszą największą grupę docelową stanowią obecnie kandydaci z 3- do 5-letnim doświadczeniem zawodowym, a najwięcej rekrutacji toczy się w obszarze zapobiegania przestępczości finansowej" - powiedziała dyrektor zarządzająca Standard Chartered Global Business Services Rowena Everson, cytowana w komunikacie.



Oprócz usług z zakresu zapobiegania przestępczości finansowej, to pierwsze i jedyne globalne centrum usług banku zlokalizowane poza Azją, ma w swojej ofercie usługi związane m.in. z zarządzaniem zasobami ludzkimi, cyberbezpieczeństwem czy operacjami bankowymi, które ma świadczyć na rzecz innych spółek z Grupy Standard Chartered. W strukturach polskiej spółki powstaje m.in. jednostka odpowiedzialna za pozyskiwanie talentów, która w początkowej fazie rozwoju centrum koncentruje się na rekrutacji do warszawskiego biura, a z czasem zakres geograficzny jej działania zostanie poszerzony o rynki zagraniczne (Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Bliski Wschód i Afryka). Zespół ten będzie liczył 50 osób i będzie jedną z pierwszych tego typu jednostek w sektorze centrów usług w Polsce działających na tak dużą skalę, wymieniono także.



Rosnące grono pracowników Standard Chartered Global Business Services Sp. z o.o. zajmuje obecnie tymczasowe biuro zlokalizowane przy ul. Towarowej 25a, w dynamicznie rozwijającej się i doskonale skomunikowanej z innymi częściami miasta dzielnicy biznesowej na warszawskiej Woli. Docelową siedzibą spółki będzie budynek The Warsaw Hub, wznoszony przez Ghelamco w bezpośrednim sąsiedztwie Ronda Daszyńskiego.



"Nasza propozycja dla obecnych i przyszłych pracowników to przede wszystkim możliwość budowania od podstaw firmy o przemyślanej strategii i rozwoju zawodowego w międzynarodowym środowisku. Nie bez znaczenia są także dogodna lokalizacja i praca w nowoczesnej, komfortowej przestrzeni biurowej" - dodała Everson.



Standard Chartered jest jedną z największych międzynarodowych instytucji bankowych z ponad 150-letnią historią działalności na najbardziej dynamicznych rynkach świata. Działa na ponad 60 rynkach, zatrudniając przeszło 86 tys. pracowników pochodzących ze 125 krajów.

>>> Czytaj też: Królowie stołecznej reprywatyzacji. Zobacz, kto uzyskiwał największe odszkodowania w Warszawie