iFun4all: Premiera gry 'Halls of Horror' zaplanowana na poniedziałek



Warszawa, 11.10.2018 (ISBnews) - iFun4all uzgodnił z Microsoft Corporation datę premiery swojej najnowszej gry "Halls of Horror" na poniedziałek, 15 października 2018 r., o godzinie 04:00 czasu polskiego, podała spółka.

Gra dostępna będzie dla użytkowników nieodpłatnie za pośrednictwem aplikacji Mixer na PC, jak również na urządzeniach mobilnych i Xbox One oraz przez przeglądarki internetowe.

"Dystrybucja gry będzie nieodpłatna, jednak przewidziana została również możliwość dobrowolnego dokonywania przez subskrybentów gry płatności w ramach zaprojektowanego przez emitenta systemu płatności dedykowanego dla platformy Mixer. Zdecydowana większość dochodu z przedmiotowego systemu przysługiwać będzie emitentowi" - czytamy w komunikacie.

iFun4all to niezależny producent gier wideo. Firma powstała w 2009 r. jako spółka córka Bloober Team. Od 2014 roku spółka tworzy gry z segmentu mid-core. Specjalizuje się w tworzeniu tytułów wykorzystujących "Real World-Data" - informacje ze świata rzeczywistego, które wpływają na rozgrywkę. Akcje spółki zadebiutowały we wrześniu 2016 roku na rynku NewConnect.

