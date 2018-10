PGNiG nie planuje zmian w taryfie detalicznej w tym roku



Warszawa, 11.10.2018 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) nie planuje składać wniosku o zmiany w taryfie gazowej dla gospodarstw domowych, poinformował wiceprezes Maciej Woźniak. Decyzje dotyczące kolejnych okresów zależne będą m.in. od kontraktów na LNG, które spółka chce zawrzeć jeszcze w tym roku.

"Nie planujemy żadnych zmian cen dla gospodarstw domowych w tym roku" - powiedział Woźniak dziennikarzom.

Spółka nie planuje składać wniosku w tym roku. Obecna taryfa obowiązuje do końca grudnia, podkreślił.

"Przyszły rok zapowiada się jeszcze dosyć niepewnie, ale te szacunki i kalkulacje trwają" - dodał wiceprezes.

Przypomniał, że spółka jeszcze w tym roku planuje zawrzeć kontrakty długoterminowe na dostawy LNG.

"Będą one bardzo znacząco wpływały na to, żeby ten poziom cen, który jesteśmy w stanie zaoferować rynkowi był stabilny i nie przekraczał trendów rynkowych. Gwarantuję państwu, że ceny w tych kontraktach, razem z transportem, z opłatami portowymi, są ciągle niższe niż oferowana obecnie cena gazu rosyjskiego dla Polski" - powiedział.

Cena gazu w kontrakcie z Gazpromem jest aktualizowana co kwartał, z uwzględnieniem cen ropy naftowej z poprzednich 9 miesięcy.

"Podpisaliśmy wcześniej w tym roku umowy z niewiążącymi warunkami. To jest kontynuacja tych umów" - dodał Woźniak, zapytany o kierunek, z którego będzie sprowadzane LNG w ramach kontraktów, które spółka spodziewa się podpisać.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

