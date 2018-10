Orange Polska zakończyła budowę sieci światłowodowej w powiecie słupskim



Warszawa, 11.10.2018 (ISBnews) - Orange Polska zakończyła budowę sieci światłowodowej przy wsparciu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) w powiecie słupskim, podała spółka.

"Projekt w powiecie słupskim realizowany był z tak zwanego 'pierwszego konkursu' POPC. Realizujemy jeszcze 7 podobnych w powiatach kłodzkim, lwóweckim, krośnieńskim, gorzowskim, nowosolskim, sulęcińskim i bytomskim. Wszystkie je zakończymy jeszcze w tym roku i podłączymy tam ponad 14 tys. domów i mieszkań" - czytamy w komunikacie.

Operator brał także udział w drugim konkursie POPC.

"Łącznie dzięki pozyskanym w ten sposób środkom i własnemu wkładowi wybudujemy sieć światłowodową dla ponad 370 tysięcy gospodarstw domowych i ponad 3 tys. szkół w całym kraju. Koszt tej inwestycji to 1,033 mld zł, z tego 744 mln zł to środki UE" - czytamy dalej.

W ciągu 2 lat w 28 miejscowościach spółka zbudowała 281 km sieci. Dzięki temu blisko 2300 gospodarstw domowych będzie mogło korzystać z internetu światłowodowego z prędkością nawet 300 Mb/s, podano także.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP).

(ISBnews)