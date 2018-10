Ładowarki znajdują się na łomżyńskim Starym Rynku oraz przy Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji. Firma ENGIE będzie obsługiwała ten system w Łomży przez dwa lata - poinformował w przesłanym PAP komunikacie prasowym Urząd Miasta Łomży.

"To najnowsza dostępna obecnie na świecie technologia, która – mam nadzieję – stanie się w krótkim czasie użyteczna dla mieszkańców miasta oraz osób podróżujących do Łomży lub przez nasze miasto. Zdecydowaliśmy się rozwijać infrastrukturę dla aut elektrycznych, bowiem jest to kierunek w którym zmierza transport w miastach. Cieszę się, że już dzisiaj Łomża dołączyła do miast i samorządów gotowych na rozwój elektrycznych pojazdów" - podkreśla cytowany w komunikacie prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.

Chrzanowski mówił podczas spotkania z dziennikarzami, że Łomża była pierwszym samorządem, który "podpisał list intencyjny w zakresie elektromobilności". "W najbliższych tygodniach podpiszemy list intencyjny ze spółką Skarbu Państwa, z PGNiG, w zakresie właśnie w zakresie współpracy, jeśli chodzi o autobusy na gaz" - mówił dziennikarzom Chrzanowski.

Dyrektor departamentu nowych technologii w firmie ENGIE Janusz Grądzki podkreśla, że "w związku z polityką masowego rozwoju elektromobilności w Polsce" podmiot ten dostarcza samorządom wielu rozwiązań, które mają służyć rozwojowi lokalnej infrastruktury na rzecz elektromobilności, m.in. stacje ładowania o różnych parametrach, system rozliczeń. Dziennikarzom mówił, że firma zainstalowała na całym świecie 58 tys. ładowarek do aut elektrycznych w 980 miastach.

Firma ENGIE podała w komunikacie, że zatrudnia 650 pracowników w dziewięciu biurach, a serwis jest prowadzony w dwunastu województwach; obsługiwanych jest ponad 1,2 tys. klientów. Firma poinformowała także, że dostarcza także ciepło do 2,4 tys. gospodarstw domowych.(PAP)

autor: Izabela Próchnicka