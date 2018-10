W 2017 roku Glock sprzedał o 36 proc. mniej broni ręcznej niż rok wcześniej, w wyniku czego jego przychody spadły o 35 procent, do 464 milionów euro (533 miliony dol.). Tym sposobem po wyjątkowo dochodowym roku 2016, zysk netto firmy z siedzibą w Ferlach w Austrii spadł o 58 procent do 67,9 miliona euro.

"W 2017 r. popyt był ustabilizowany, sprzedawcy wyprzedawali swoje zapasy z magazynów, a wielu konkurentów miało wyjątkowo agresywne ceny i promocje" – tak Glock tłumaczy w rocznym raporcie finansowym gorsze wyniki w 2017 r. Jednak w 2018 roku niewiele się zmieniło. Na początku roku zanotowano kolejny spadek wolumenu, mimo to w całym roku firma spodziewa się wzrostu sprzedaży.

Spadek wartości dolara amerykańskiego w relacji do euro także wpływa na gorsze wyniki spółki, ponieważ zmniejsza przychody wyrażone w walucie obowiązującej w Austrii.

Jednak nie tylko Golck ma kłopoty. Trend spadkowy zauważalny jest również w wynikach innych producentów broni, takich jak Smith & Wesson lub Sturm Ruger & Co., spółek należących do American Outdoor Brands Corp. Wszystkie firmy odnotowały spadek sprzedaży po niespodziewanym zwycięstwie Trumpa w listopadzie 2016 r.

Najnowsze dane pokazują, że sprzedaż broni w USA nadal maleje, choć w wolniejszym tempie. W sierpniu tego roku spadek wyniósł 5 procent w porównaniu z rokiem poprzednim, a w lipcu 9 procent.

Jak zaznacza Bloomberg, wygląda na to, że w 2016 r. Amerykanie chcieli zdążyć z zakupem broni przed rozstrzygnięciem wyborów, obawiając się nowych ograniczeń federalnych po potencjalnej wygranej Hillary Clinton.

Glock podlega mniej restrykcyjnym wymogom w zakresie ujawniania informacji, co sprawia, że wyniki firmy są dość tajemnicze. Firma nie publikuje wyników sprzedaży, ani wyników finansowych na swojej stronie internetowej, a jedynie składa roczny raport do austriackiego rejestru firm. Najnowszy raport z 2017 r. ma datę 30 maja i został złożony w rejestrze pod koniec września.

Ale według danych amerykańskiego rządu, to właśnie z Austrii Amerykanie importują najwięcej broni. W 2017 r. Austriacy wysłali do Stanów Zjednoczonych 1,2 miliona sztuk broni z 3,3 miliona wszystkich sprowadzonych na amerykański rynek. Oznacza to, że nieco więcej niż jeden na trzy importowane pistolety w 2017 roku pochodziły właśnie z Austrii.

