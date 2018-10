"To bardzo ważna chwila dla mieszkańców Łomży, Podlasia, ale i wszystkich Polaków. Finalizujemy proces rozpoczęty w obecności premier Beaty Szydło na początku 2016 r. Wtedy zapadła decyzja o skierowaniu do realizacji inwestycji na trasie Via Baltica. Dzisiaj podpisujemy już umowę na ostatni odcinek tej trasy. Umowa na projekt i budowę blisko 13-kilometrowej obwodnicy Łomży oznacza, że w realizacji jest ponad 200 km drogi ekspresowej S61. Wartość prac budowlanych w ramach S61 przekracza 5 mld zł. Całą trasą, od Ostrowi Mazowieckiej do granicy z Litwą w Budzisku, powinniśmy pojechać przed końcem 2021 r." – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie.



Zadaniem wykonawcy jest przygotowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla całego zadania oraz wykonanie inwestycji.



"Na ukończenie drogi firma ma 31 miesięcy od podpisania umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Oddanie do ruchu obwodnicy Łomży jest planowane w ostatnim kwartale 2021 roku" – czytamy dalej.



W ramach budowy S61 o długości blisko 13 km powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu w każdą stronę i odporną na koleinowanie nawierzchnią z betonu cementowego (za wyjątkiem obiektów mostowych i istniejących już obwodnic).



Na odcinku S61 Łomża Zachód-Kolno zostaną wybudowane trzy węzły drogowe: Łomża Zachód, Nowogród i Łomża Północ oraz 1200-metrowy most nad Narwią, podano także.



"Umowa na projekt i budowę obwodnicy Łomży oznacza rozpoczęcie realizacji ostatniego odcinka międzynarodowego korytarza transportowego Via Baltica, łączącego kraje bałtyckie z zachodnią Europą. Droga ekspresowa S61 o długości blisko 220 km (w tym użytkowany prawie 13 km odcinek koło Augustowa oraz jednojezdniowe obwodnice Stawisk i Szczuczyna) jest zasadniczą częścią tego projektu. Część trasy Via Baltica stanowi 105 km odcinek drogi ekspresowej S8 od węzła Powązkowska w Warszawie do obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej. Do ukończenia całej S8 łączącej Warszawę i Białystok pozostał jedynie odcinek Wyszków – Poręba. Dobiegają końca prace mające na celu udostępnienie tego odcinka kierowcom" – podsumowano.