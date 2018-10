Spółka zależna Nextbike ma najlepszą ofertę na rower publiczny w Poznaniu



Warszawa, 12.10.2018 (ISBnews) - Oferta spółki zależnej Nextbike - NB Poznań o wartości blisko 14,29 mln zł brutto została wybrana jako najkorzystniejsza w w I części postępowania przetargowego na uruchomienie systemu rowerów publicznych w Poznaniu oraz zarządzanie i utrzymanie tego systemu w okresie od dnia uruchomienia do dnia 31.12.2022, prowadzonego przez zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, podała spółka.

"Zamówienie obejmuje uruchomienie, zarządzanie i utrzymanie dotychczasowego systemu Poznańskiego Roweru Miejskiego składającego się ze 109 stacji rowerowych i 1200 rowerów" - czytamy w komunikacie.

Uruchomienie systemu nastąpić ma w terminie do 1 marca 2019 roku, a umowa ma obowiązywać od dnia jej podpisania do 31 grudnia 2022 roku, podano również.

Nextbike Polska jest numerem jeden na polskim rynku miejskich systemów rowerowych pod względem liczby rowerów (80% udziału w rynku). Spółka jest operatorem systemów rowerów miejskich w kilkudziesięciu miastach i miejscowościach w Polsce, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2017 r.

(ISBnews)