Zarząd Qumaka podjął decyzję w sprawie przygotowania wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego - przyspieszonego postępowania układowego w celu zawarcia układu częściowego, podała spółka. Zarząd zdecydował także o kontynuacji przeglądu opcji strategicznych rozpoczętych 4 października 2018 roku. >>>>

Prezes zarządu spółki Przemysław Koźlakiewicz złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu spółki ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2018 r., podała spółka. >>>>

Fitch Ratings podwyższył rating długoterminowy rating podmiotu (IDR) P4, operatora sieci Play, do BB z BB-. Perspektywa ratingu jest stabilna, podała agencja. >>>>

Oferta spółki zależnej Nextbike - NB Poznań o wartości blisko 14,29 mln zł brutto została wybrana jako najkorzystniejsza w w I części postępowania przetargowego na uruchomienie systemu rowerów publicznych w Poznaniu oraz zarządzanie i utrzymanie tego systemu w okresie od dnia uruchomienia do dnia 31.12.2022, prowadzonego przez zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, podała spółka. >>>>

ML System otrzymał patent na sposób wytwarzania modułów fotowoltaicznych z wykorzystaniem technologii kropek kwantowych, podała spółka.>>>>

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podpisało umowy z 13 importerami gazu na usługę biletowania magazynowania w roku gazowym 2018/2019 o wolumenie ponad 385 000 MWh (ponad 34 mln m3), co oznacza wzrost o ok. 15 000 MWh (ok. 1,5 mln m3) w ujęciu rocznym, podała spółka. >>>>



AmRest wyemituje 7 415 254 nowych akcji w drodze prywatnej subskrypcji z wyłączeniem praw poboru dla dotychczasawych akcjonariuszy po cenie 9,44 euro (40,75 zł) za sztukę, podała spółka. >>>>



