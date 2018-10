PGNiG ma umowy z 13 importerami na biletowanie magazynowania gazu



Warszawa, 12.10.2018 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podpisało umowy z 13 importerami gazu na usługę biletowania magazynowania w roku gazowym 2018/2019 o wolumenie ponad 385 000 MWh (ponad 34 mln m3), co oznacza wzrost o ok. 15 000 MWh (ok. 1,5 mln m3) w ujęciu rocznym, podała spółka.

"Wzrost zainteresowania usługą biletową to dowód, że oferta PGNiG wychodzi naprzeciw oczekiwaniom firm działających na rynku gazu. Zapasy gazu, które utrzymujemy w imieniu swoim oraz na rzecz innych firm, są gwarancją stabilności dostaw paliwa nawet w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych, więc zapewniają większe bezpieczeństwo energetyczne kraju" - powiedział wiceprezes PGNiG ds. handlowych Maciej Woźniak, cytowany w komunikacie.

PGNiG wprowadziło ofertę usługi biletowej w 2017 roku w związku z nowelizacją tzw. ustawy o zapasach, która nałożyła obowiązek utrzymywania zapasów gazu ziemnego na wszystkich importerów tego surowca. Usługa jest realizowana w modelu "one stop shop", co oznacza, że PGNiG zapewnia zainteresowanym Klientom możliwość dopełnienia wszystkich wymogów formalnych i informacyjnych związanych z utrzymywaniem zapasów.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)