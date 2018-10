"Uruchomiamy komercyjny dostęp do symetrycznego (do i od klienta) internetu z 10 Gb/s na światłowodzie, na razie w Poznaniu. Tym samym Polska dołącza do elitarnego klubu z usługą 10 Gb/s jako pierwszy kraj w UE, 6 kraj na świecie" - powiedział członek zarządu Michał Bartkowiak podczas konferencji na Poznań Game Arena.

Jak wskazał, internet ten może współistnieć na światłowodzie z innymi standardami, gdyż wykorzystują one inne fizyczne sygnały.

"Teraz ograniczeniem jest tylko sprzęt, a nie łącze. Taką prędkość można wykorzystać do streamingu 4k lub 8k, przesyłu plików w obie strony, telepracy, VR, czy gamingu" - wymienił członek zarządu. "To, co dziś zaprezentowaliśmy, to nie jest nasze ostatnie słowo" - podsumował Bartkowiak.

Z oferty łącza 10 Gb/s od dziś skorzystać może ok. 30 tys. gospodarstw domowych w Poznaniu. Do końca roku Inea planuje udostępnić taką możliwość w całym mieście, a docelowo oferować ją na całej swojej sieci światłowodowej również poza Wielkopolską. Symetryczne łącze w technologii Fiber-To-The-Home (FTTH) o prędkości przesyłu danych do 10 Gb/s oferowane jest w cenie 399 zł. Poza Polską z tak szybkiego Internetu mogą skorzystać jedynie mieszkańcy Szwajcarii oraz pojedynczych miast w USA, Japonii, Korei Południowej oraz Singapurze.

"Ogromne gratulacje, że Polska jest tym pierwszym krajem w UE, który oferuje tak szybki Internet. Gratuluję wszystkim, którzy to stworzyli, jestem pod wrażeniem. Jestem przekonany, że za parę lat będzie to technologia dostępna komercyjnie wszędzie. Patrząc na gospodarkę, przyszłość, zdecydowanie stawiam na pracę naszych umysłów wspartą komputerami. Na gospodarkę cyfrowa. Najważniejsze jest właśnie to, żebyśmy potrafili wykorzystywać nasze niesamowite umiejętności, bo talenty informatyczne są naszym dobrem narodowym" – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji zorganizowanej w trakcie targów Poznań Game Arena.

„Cieszę się że Polska jest w awangardzie światowej, tak można powiedzieć, a w europejskiej zdecydowanie w tak ważnym obszarze, jakim jest przepustowość, prędkość, tempo przepływu danych - tak, żebyśmy mogli jak najsprawniej wykorzystywać gospodarkę cyfrową dla dobra rozwoju gospodarczego w XXI w.” – dodał.

Inea to lider usług telekomunikacyjnych w Wielkopolsce oraz jedna z czterech największych sieci kablowych w kraju. Właścicielem Grupy Inea jest Odin Holdings Sarl z siedzibą w Luxemburgu, którego większościowym udziałowcem jest Macquarie European Infrastructure Fund 5.

