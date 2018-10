Sorter został oddany do użytku 11.10 br. podczas uroczystości z udziałem m.in. Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Zarządu i pracowników Poczty.

Dzięki nowej maszynie paczkowej Poczta Polska chce efektywniej obsługiwać rosnącą liczbę przesyłek nadawanych w kraju. Jej parametry zostały tak dobrane, by można było zabezpieczyć terminowość doręczania paczek, także w chwilach niespodziewanych pików wolumenów, czy przedświątecznego szczytu. Z roku na rok liczba obsługiwanych przesyłek dynamicznie rośnie, tylko w ubiegłym roku Poczta Polska dostarczyła ich ok. 120 mln sztuk. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku ten rekord zostanie pobity.

Poczta Polska chce znaczne zwiększyć swój udział w rosnącym rynku e-commerce. Z najnowszych danych Poczty Polskiej wynika, że w sierpniu 2018 roku został odnotowany ponad przeciętny wzrost wolumenu usług kurierskich (+ 26% sierpień 2018 w porównaniu do danych z sierpnia 2017 roku). Sprzedaż najpopularniejszej usługi kurierskiej dedykowanej głównie klientom biznesowym e-commerce rośnie znacznie powyżej rynku. W pierwszych ośmiu miesiącach tego roku wzrost wolumenów wyniósł ponad 19%. Poczta Polska odnotowała także wzrost 0 23 % wolumenu nadawanych paczek dla klientów indywidualnych w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku.

– Największe inwestycje zaczynamy od południa Polski, rejonu najgęściej zaludnionego, zamieszkiwanego przez ok. 42 % naszej populacji. Do czasu modernizacji całej naszej sieci i uruchomienia kolejnych maszyn, ta inwestycja również będzie wspierała inne rejony Polski – powiedział Przemysław Sypniewski, prezes Poczty Polskiej.

Sortownia w Zabrzu pod względem ilości opracowywanego materiału jest drugą co do wielkości sortownią po Warszawie. Rocznie opracowywanych jest tu blisko 460 milionów przesyłek listowych, 18 milionów paczek i blisko 250 tyś przesyłek paletowych. Uruchomienie nowej maszyny paczkowej w Zabrzu usprawni pracę pocztowców, umożliwi obsługę do 2,5 mln paczek miesięcznie, jej przewidywana wydajność produkcyjna to 12 tysięcy paczek na godzinę.

Uruchomienie maszyny zbiega się z obchodami przypadającej w tym roku 460. rocznicy istnienia Poczty Polskiej. Spółka posiada status operatora wyznaczonego, co oznacza, że jako jedyna może świadczyć do 2025 r. tzw. usługi powszechne. Jedna z najstarszych instytucji działających w Polsce pozostaje dziś największym pracodawcą i jednym z liderów usług komunikacyjnych, paczkowo-kurierskich i logistycznych oraz narodowy operator pocztowy, z którego korzysta ponad 90% Polaków.