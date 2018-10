PERN ogłosił przetarg na rozbudowę Terminalu Naftowego (TN) w Gdańsku. Spółka podała, iż chce zwiększyć tam do 2020 r. zdolności magazynowania ropy naftowej o prawie 400 tys. metrów sześc., co pozwoli jej na sprawniejszą obsługę tankowców, dostarczających surowiec do Naftoportu.